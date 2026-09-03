Foo Fighters no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

O Foo Fighters volta ao Rock in Rio nesta sexta-feira, 4, para encerrar o primeiro dia do festival. Sete anos depois da última apresentação no evento, a banda liderada por Dave Grohl chega ao Palco Mundo com uma formação renovada e um repertório que deve atravessar diferentes momentos de sua carreira.

Que horas será o show do Foo Fighters?

O grupo sobe ao palco às 0h05, no horário de Brasília. O horário faz parte da programação oficial divulgada pelo Rock in Rio, mas pode sofrer alterações caso os shows anteriores tenham atrasos.

Antes da banda, o Palco Mundo recebe Nova Twins, às 16h40, The Hives, às 19h, e Rise Against, às 21h20. O Foo Fighters fecha a sequência do palco principal.

Onde assistir?

Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.

Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.

Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites. Na sexta-feira, a atração especial será exibida depois do "Globo Repórter".

Repertório deve reunir hits da banda

Entre as faixas mais aguardadas pelos fãs estão "All My Life", "The Pretender", "Times Like These", "My Hero", "Learn to Fly" e "Walk".

São músicas que atravessam diferentes períodos da trajetória do Foo Fighters e costumam ocupar posições de destaque em apresentações da banda.

Confira o provável setlist do Foo Fighters

A previsão para o show do Rock in Rio 2026 tem 24 músicas: