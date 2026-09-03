Foo Fighters no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Foo Fighters: show deve reunir hits como "Everlong", "The Pretender" e "Best of You" (Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images)
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Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16h13.
O Foo Fighters volta ao Rock in Rio nesta sexta-feira, 4, para encerrar o primeiro dia do festival. Sete anos depois da última apresentação no evento, a banda liderada por Dave Grohl chega ao Palco Mundo com uma formação renovada e um repertório que deve atravessar diferentes momentos de sua carreira.
O grupo sobe ao palco às 0h05, no horário de Brasília. O horário faz parte da programação oficial divulgada pelo Rock in Rio, mas pode sofrer alterações caso os shows anteriores tenham atrasos.
Antes da banda, o Palco Mundo recebe Nova Twins, às 16h40, The Hives, às 19h, e Rise Against, às 21h20. O Foo Fighters fecha a sequência do palco principal.
Para quem pretende acompanhar o show de casa, a transmissão do Rock in Rio será multiplataforma. O Multishow começa a cobertura diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50.
Quem possui o plano Premium do Globoplay poderá acompanhar a cobertura completa dos cinco palcos pelo streaming, além de ter acesso a um sinal extra do Multishow em 4K.
Para quem não é assinante, também haverá acesso aos shows pelo sinal aberto das plataformas, com revezamento entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.
A TV Globo terá entradas ao vivo durante a programação e um especial sobre o festival todas as noites. Na sexta-feira, a atração especial será exibida depois do "Globo Repórter".
Entre as faixas mais aguardadas pelos fãs estão "All My Life", "The Pretender", "Times Like These", "My Hero", "Learn to Fly" e "Walk".
São músicas que atravessam diferentes períodos da trajetória do Foo Fighters e costumam ocupar posições de destaque em apresentações da banda.
A previsão para o show do Rock in Rio 2026 tem 24 músicas: