Morre Taylor Hawkins, do Foo Fighters; show no Lollapalooza é cancelado

A banda de rock americana Foo Fighters anunciou neste sábado (26) a morte do baterista Taylor Hawkins. O grupo, que está em turnê pela América do Sul, faria um show na noite de ontem (25) em Bogotá, Colômbia no Festival Estereo Picnic.

A banda cancelou todas as apresentações programadas. Neste domingo (27) o grupo iria se apresentar em São Paulo, no Festival Lollapalooza.

A morte foi anunciada no perfil do Instagram do Foo Fighters. "A família Foo Fighters está desolada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu toque musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil", diz a publicação.

O Lollapalooza também publicou uma nota de pesar na rede social. “Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e todos os fãs de música ao redor do mundo. Nosso amor e apoio incondicional à família e sua equipe”.

A cantora Miley Cyrus, que também se apresentou na Colômbia e tem show marcado hoje em São Paulo, disse que irá dedicar a apresentação ao baterista.

A causa da morte não foi divulgada.