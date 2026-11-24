Quando Manu Gavassi e Rafa Kalimann chegaram à final do "BBB 20", a Globo já tinha uma resposta para uma das perguntas daquela edição: os famosos também podiam conquistar torcida suficiente para disputar o prêmio até o último dia. As duas dividiram o pódio com a campeã Thelma Assis, do Pipoca. Dois anos depois, Arthur Aguiar foi o primeiro integrante do Camarote a vencer o reality.

Ao todo, sete edições do "Big Brother Brasil" tiveram Camarote, da 20ª à 26ª, entre 2020 e 2026. O grupo abriu espaço para cantores, atores, atletas e influenciadores que já tinham carreira pública antes de entrar na casa. A Globo também confirmou a presença dos famosos no "BBB 27", previsto para janeiro de 2027.

'BBB 20' colocou dois famosos na final logo na estreia do Camarote

A primeira leva reuniu nomes como a cantora Manu Gavassi, o ator Babu Santana, a empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e os influenciadores Rafa Kalimann e Pyong Lee. Babu já havia interpretado Tim Maia no cinema quando entrou no reality.

Rafa ficou em segundo lugar e Manu, em terceiro. O prêmio foi para Thelma Assis, que entrou no reality pelo Pipoca.

'BBB 21' teve o recorde de rejeição de Karol Conká

A rapper Karol Conká entrou no Camarote ao lado de nomes Projota, Fiuk, Pocah, Rodolffo, Carla Diaz, Viih Tube, Lucas Penteado, Nego Di e Camilla de Lucas. Karol saiu no quarto Paredão com 99,17% dos votos, a maior rejeição da história do programa.

Fiuk e Camilla de Lucas chegaram à final, mas perderam para Juliette, do Pipoca, que venceu com 90,15% dos votos.

'BBB 22' teve uma final só de famosos

Arthur Aguiar venceu com 68,96% dos votos e segue como o único campeão que entrou pelo Camarote. O velocista Paulo André ficou em segundo lugar, e o ator Douglas Silva, em terceiro. Os três faziam parte do grupo dos famosos.

O elenco também reuniu o surfista Pedro Scooby, a influenciadora Jade Picon, a cantora sertaneja Naiara Azevedo, a dançarina Bruna Gonçalves, a atriz Maria, a cantora Linn da Quebrada e o ator Tiago Abravanel.

'BBB 23' (2023) levou Aline Wirley e Bruna Griphao ao pódio

Aline Wirley, que ganhou fama no grupo Rouge, foi vice-campeã. A atriz Bruna Griphao ficou em terceiro lugar. As duas disputaram a final com a médica Amanda Meirelles, do Pipoca, que levou o prêmio.

A edição também levou para a casa o jornalista esportivo Fred Bruno, a jogadora de vôlei Key Alves, o lutador Cara de Sapato, a cantora Marvvila, o funkeiro MC Guimê, a modelo Domitila Barros e o influenciador Fred Nicácio.

'BBB 24' reuniu Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Rodriguinho

Assim como na edição anterior, o Camarote do BBB 24 teve seis integrantes. Além da cantora Wanessa Camargo, da modelo Yasmin Brunet e do pagodeiro Rodriguinho, entraram o funkeiro MC Bin Laden, como era apresentado na época, a influenciadora Vanessa Lopes e o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues.

O "BBB 24" também abriu vagas pela dinâmica do Puxadinho. Foi por ela que entrou Davi Brito, campeão da temporada com 60,24% da média dos votos.

'BBB 25' (2025) colocou famosos para jogar em duplas

A temporada começou com os participantes em pares. A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa entrou com a irmã, Giovanna. Os ginastas Diego e Daniele Hypolito formaram outra dupla. A atriz Vitória Strada levou o amigo Mateus, e o ator Diogo Almeida entrou com a mãe, Vilma.

A final foi disputada por três integrantes do Pipoca. Renata Saldanha venceu com 51,90% da média dos votos, seguida por Guilherme e João Pedro.

'BBB 26' dividiu a casa entre Camarote, Pipoca e Veteranos

A atriz Solange Couto, conhecida como Dona Jura de "O Clone", e o ex-jogador Edilson, que passou por Corinthians, Palmeiras e Flamengo, estavam entre os cinco famosos do elenco. O grupo também teve Aline Campos, Henri Castelli e Juliano Floss.

Juliano chegou à final e ficou em terceiro lugar. A vitória foi de Ana Paula Renault, que voltou ao reality pelo grupo dos Veteranos e conquistou 75,94% da média dos votos. A segunda colocada foi Milena, do Pipoca.

O 'BBB 27' vai ter Camarote?

A Globo confirmou que Pipoca, Camarote e Veteranos voltam a dividir a casa no "BBB 27", que estreia em 11 de janeiro de 2027. Será a oitava edição consecutiva com o grupo dos famosos.