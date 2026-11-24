As ações da Nvidia dispararam mais de 30% na segunda-feira, 24, após o anúncio surpresa da volta de Jensen Huang ao comando da fabricante de chips.

Com o salto, a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na companhia pode ter se valorizado em até US$ 15 milhões, segundo informações do Financial Times. O jornal chegou à estimativa com base nas declarações financeiras apresentadas pelo presidente dos Estados Unidos ao Escritório de Ética Governamental (OGE, na sigla em inglês).

O documento mais recente indica que o presidente poderia deter até 370 mil ações da fabricante de chips. A declaração mais recente foi protocolada em 5 de novembro.

O valor exato da participação, porém, não é conhecido. Os registros apresentam faixas de valores, sem detalhar precisamente as compras e vendas realizadas. Considerando o cenário mais conservador, Trump poderia ter apenas 32 mil ações, avaliadas em US$ 5,3 milhões. Nesse caso, o ganho com a alta de segunda-feira seria de aproximadamente US$ 1,3 milhão.

Os documentos não incluem eventuais negociações realizadas em outubro e novembro. Por isso, não é possível determinar quantas ações o presidente efetivamente mantinha no momento da disparada. O cálculo do ganho máximo considera a hipótese de que Trump tenha comprado sempre o maior volume permitido pelas faixas declaradas e vendido o menor.

"Eu fechei o acordo", disse Trump

Logo após a Nvidia anunciar o retorno de Huang, Trump afirmou que conversou diretamente com o conselho da gigante de chips para pedir o retorno do executivo.

"Conversei com eles, vamos dizer assim. E eu os convenci. Eu fechei o acordo", disse Trump em entrevista à emissora americana CNBC.

Antes da declaração, o conselho de administração da empresa informou que recebeu contribuições de “altos escalões” do governo americano.

A volta de Huang aconteceu menos de duas semanas após a renúncia do executivo. Ele deixou o cargo depois de admitir traição à esposa, em meio a alegações de que os casos extraconjugais envolviam uma suposta espiã chinesa e duas funcionárias da Nvidia.

O relacionamento com a suspeita, Alice Huang, que foi executiva da Megaspeed, com sede em Singapura, levantou temores de que ela estivesse ajudando a desviar para a China os chips mais avançados da Nvidia.

Segundo Trump, o conselho da empresa pediu garantias sobre a ameaça à segurança nacional. "Demos garantias, pelo menos com tudo o que sabemos, e sabemos muita coisa", afirmou.

Depois do acordo, o presidente dos EUA ligou para Huang. "Eu pedi uma única coisa a ele: trabalhe duro", disse. "Não falei de outros assuntos porque ele entende isso. Entende melhor do que nós. Ele sabe o que fazer e o que não fazer."

Trump disse ainda que Huang "não fez nada de errado" e que o conselho "agiu com muita responsabilidade". "Dizem: 'É uma ameaça tê-lo de volta?' Não, a ameaça é perdê-lo", declarou. O presidente também elogiou a "coragem" da empresa e do conselho, que, segundo ele, "sofreram por duas semanas".

Questionado se a forte queda das Bolsas na semana passada, após a saída de Huang, pesou na decisão de intervir, Trump respondeu: "Provavelmente sim, mas o impacto maior foi o de longo prazo", disse. "Ele tem outros chips na cabeça que ninguém mais conhece".

Ações da Nvidia acumulavam perdas

A disparada dos papéis aconteceu após semanas de pressão sobre as ações da Nvidia. O episódio envolvendo Huang e as preocupações com a sustentabilidade do crescimento do mercado de inteligência artificial haviam contribuído para a queda dos preços.

Antes da recuperação, caso detivesse o volume máximo de ações indicado nas declarações, Trump teria acumulado uma perda de US$ 42 milhões em relação ao pico de valorização dos papéis.

A carteira de investimentos do presidente segue uma estratégia de compra de ações que busca representar, de forma ampla, a composição do índice S&P 500. A Nvidia está entre as maiores empresas que integram o indicador.