'BBB': Renata Saldanha venceu a edição de 2025 na final mais apertada em 16 anos; relembre as votações que dividiram o público (Divulgação / TV Globo)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09h37.
A torcida passa semanas votando para manter seu favorito na casa. Na final do "Big Brother Brasil", a missão muda: é hora de votar para ele sair com o prêmio. E, quando o público se divide, o campeão pode ser decidido por centésimos.
Na final mais apertada da história do reality, só 0,24 ponto percentual separou o primeiro do segundo lugar. Relembre as cinco decisões mais disputadas do programa:
Max Porto, Priscila Pires e Francine Piaia começaram o "BBB 9" no lado B da casa e chegaram juntos à final. Na hora de escolher o campeão, o público se dividiu: os três passaram dos 30% dos votos.
Max venceu com 34,85%, só 0,24 ponto percentual à frente de Priscila, que recebeu 34,61%. Francine ficou em terceiro, com 30,54%, a pouco mais de quatro pontos do campeão.
Foi a final mais apertada da história do "Big Brother Brasil". Max também ficou com o menor percentual de votos entre os campeões do reality.
A final do "BBB 8" foi um duelo entre Rafinha e Gyselle Soares. Rafinha levou o prêmio com 50,15% dos votos, enquanto Gyselle ficou com 49,85%.
A disputa mobilizou quase 76 milhões de votos, recorde do programa na época. Mesmo com tanta gente votando, só 0,30 ponto percentual separou os dois finalistas.
Depois de 78 dias de confinamento, Dhomini e Elane chegaram à final do "BBB 3", em abril de 2003. Com Pedro Bial no comando da decisão, o público dividiu os votos quase ao meio. Dhomini recebeu 51% e levou o prêmio de R$ 500 mil. Elane ficou com 49%.
A vantagem de dois pontos percentuais foi a menor em uma final do reality por cinco anos. A marca caiu em 2008, quando Rafinha venceu Gyselle Soares por apenas 0,30 ponto percentual.
A bailarina Renata Saldanha ganhou com 51,90% da média dos votos, à frente de Guilherme Vilar, com 43,38%. Os dois concentraram mais de 95% do resultado. João Pedro ficou em terceiro, com 4,72%. Foi a final mais apertada desde a vitória de Max, em 2009.
Na edição que estreou a divisão entre Pipoca e Camarote, a médica Thelma Assis, do grupo dos anônimos, venceu com 44,1% dos votos. Ela superou duas integrantes do Camarote. Rafa Kalimann foi a vice, com 34,81%, e Manu Gavassi ficou em terceiro, com pouco mais de 21%.
O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição terá 100 dias e vai reunir anônimos do Pipoca, famosos do Camarote e ex-participantes no grupo dos Veteranos.
A disputa por vagas começa três dias antes. De 8 a 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanha candidatos do Pipoca nas Casas de Vidro das cinco regiões do país. Além de concorrer a um lugar no elenco, eles vão disputar poderes que poderão usar na casa principal.