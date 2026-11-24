A torcida passa semanas votando para manter seu favorito na casa. Na final do "Big Brother Brasil", a missão muda: é hora de votar para ele sair com o prêmio. E, quando o público se divide, o campeão pode ser decidido por centésimos.

Na final mais apertada da história do reality, só 0,24 ponto percentual separou o primeiro do segundo lugar. Relembre as cinco decisões mais disputadas do programa:

1. 'BBB 9' (2009) — Max Porto venceu por 0,24 ponto percentual

Max Porto, Priscila Pires e Francine Piaia começaram o "BBB 9" no lado B da casa e chegaram juntos à final. Na hora de escolher o campeão, o público se dividiu: os três passaram dos 30% dos votos.

Max venceu com 34,85%, só 0,24 ponto percentual à frente de Priscila, que recebeu 34,61%. Francine ficou em terceiro, com 30,54%, a pouco mais de quatro pontos do campeão.

Foi a final mais apertada da história do "Big Brother Brasil". Max também ficou com o menor percentual de votos entre os campeões do reality.

Max Porto foi campeão do BBB9 (Reprodução/Globo)

2. 'BBB 8' (2008) — Rafinha venceu por 0,30 ponto percentual

A final do "BBB 8" foi um duelo entre Rafinha e Gyselle Soares. Rafinha levou o prêmio com 50,15% dos votos, enquanto Gyselle ficou com 49,85%.

A disputa mobilizou quase 76 milhões de votos, recorde do programa na época. Mesmo com tanta gente votando, só 0,30 ponto percentual separou os dois finalistas.

3. 'BBB 3' (2003) — Dhomini venceu por 2 pontos percentuais

Depois de 78 dias de confinamento, Dhomini e Elane chegaram à final do "BBB 3", em abril de 2003. Com Pedro Bial no comando da decisão, o público dividiu os votos quase ao meio. Dhomini recebeu 51% e levou o prêmio de R$ 500 mil. Elane ficou com 49%.

A vantagem de dois pontos percentuais foi a menor em uma final do reality por cinco anos. A marca caiu em 2008, quando Rafinha venceu Gyselle Soares por apenas 0,30 ponto percentual.

4. 'BBB 25' (2025) — Renata Saldanha venceu por 8,52 pontos percentuais

A bailarina Renata Saldanha ganhou com 51,90% da média dos votos, à frente de Guilherme Vilar, com 43,38%. Os dois concentraram mais de 95% do resultado. João Pedro ficou em terceiro, com 4,72%. Foi a final mais apertada desde a vitória de Max, em 2009.

5. 'BBB 20' (2020) — Thelma Assis venceu por 9,29 pontos percentuais

Na edição que estreou a divisão entre Pipoca e Camarote, a médica Thelma Assis, do grupo dos anônimos, venceu com 44,1% dos votos. Ela superou duas integrantes do Camarote. Rafa Kalimann foi a vice, com 34,81%, e Manu Gavassi ficou em terceiro, com pouco mais de 21%.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição terá 100 dias e vai reunir anônimos do Pipoca, famosos do Camarote e ex-participantes no grupo dos Veteranos.

A disputa por vagas começa três dias antes. De 8 a 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanha candidatos do Pipoca nas Casas de Vidro das cinco regiões do país. Além de concorrer a um lugar no elenco, eles vão disputar poderes que poderão usar na casa principal.