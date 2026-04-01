Solange Couto entra no top 10 de maiores rejeições da história do BBB; veja lista

A atriz Solange Couto foi eliminada do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira, 31, com 94,17% dos votos no décimo segundo Paredão da edição.

O percentual é o maior da temporada e coloca a participante entre as maiores rejeições da história do programa.

Com o índice, Solange passa a ocupar a 7ª posição no ranking geral de eliminações, que reúne nomes marcantes do reality ao longo das edições.

A lista das maiores rejeições da história do programa é liderada por Karol Conká, com 99,17%, seguida por Nego Di (98,76%) e Viih Tube (96,69%).

Veja ranking atualizado:

1º – Karol Conká (BBB 21): 99,17%

2º – Nego Di (BBB 21): 98,76%

3º – Viih Tube (BBB 21): 96,69%

4º – Aline dos Santos (BBB 5): 95%

5º – Camilla Maia (BBB 25): 94,67%

6º – Patrícia Leite (BBB 18): 94,26%

7º – Solange Couto (BBB 26): 94,17%

8º – Felipe Cobra (BBB 7): 93%

9º – Nayara de Deus (BBB 18): 92,69%

10º – Rogério Padovan (BBB 5) / Rafael Leandro (BBB 12): 92%

A eliminação também consolida Solange como a participante mais rejeitada da edição atual. Na disputa do Paredão, Jordana e Marciele receberam 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente, e seguem no jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.