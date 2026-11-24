"Achou fácil o caminho?" A pergunta parece só educação. O candidato responde qualquer coisa, sorri, ajeita a cadeira e espera a entrevista de verdade começar.

Ela já começou. Em 2010, os pesquisadores Murray Barrick, Brian Swider e Greg Stewart, das universidades Texas A&M e de Iowa, acompanharam entrevistas estruturadas com universitários que disputavam vagas de estágio. Antes das perguntas formais, havia um momento de conversa para quebrar o gelo, e os entrevistadores registravam a primeira impressão de cada candidato.

Quem se saiu melhor nesses minutos iniciais recebeu notas mais altas no fim da entrevista e mais ofertas de estágio. O estudo foi publicado no Journal of Applied Psychology.

Prepare-se para cada etapa da seleção, da leitura da vaga à entrevista final. Comece agora o curso gratuito

Simpatia não basta

A conclusão mais interessante está no tipo de impressão que pesou. Os pesquisadores separaram duas coisas: o quanto o entrevistador gostou do candidato e o quanto o achou competente.

A simpatia e a sensação de afinidade não se sustentaram quando outros avaliadores entravam em cena. A impressão de competência, sim. Ela influenciou as notas dadas pelo mesmo entrevistador, por um segundo entrevistador e até por um terceiro, que pulou a conversa inicial e foi direto às perguntas.

Em outras palavras, o bate-papo não funciona como um concurso de simpatia. Nos primeiros minutos, o candidato já dá pistas de como pensa e se comunica, e essas pistas reaparecem no resto da entrevista.

O peso maior está nas primeiras perguntas

Anos depois, Swider, Barrick e T. Brad Harris voltaram ao tema. Num estudo de 2016, também no Journal of Applied Psychology, analisaram 163 simulações de entrevista com estudantes de contabilidade. Depois de alguns minutos de conversa, os entrevistadores faziam 12 perguntas padronizadas e davam nota a cada resposta.

Quem causou boa impressão no início teve notas melhores, sobretudo nas primeiras perguntas. Com o passar da entrevista, o efeito foi diminuindo.

"O efeito da impressão inicial vai se desfazendo ao longo da entrevista", diz Swider, professor do Georgia Institute of Technology, em artigo sobre a pesquisa.

Os pesquisadores também pediram a especialistas que avaliassem só as respostas gravadas, sem ver a conversa inicial. Os candidatos que tinham agradado no começo também se saíram melhor nessa avaliação. A primeira impressão, portanto, não era só aparência: ela já captava parte da habilidade de se expressar que aparecia depois. Um estudo anterior do mesmo grupo, com 130 candidatos, ligou essas impressões à facilidade de comunicação e à extroversão.

Aprenda a montar sua narrativa e a se destacar em cada etapa. Garanta sua inscrição gratuita

Como aproveitar os primeiros minutos

Ninguém precisa transformar o "tudo bem?" numa apresentação. Algumas atitudes, porém, ajudam a não desperdiçar o começo:

Trate a conversa inicial como parte da entrevista. Responda com frases completas, olhe para o entrevistador e mostre interesse genuíno pelo que ele diz.

Responda com frases completas, olhe para o entrevistador e mostre interesse genuíno pelo que ele diz. Tenha algo a dizer sobre a empresa. Um comentário natural sobre um projeto, um produto ou uma notícia recente mostra preparo sem parecer ensaiado.

Um comentário natural sobre um projeto, um produto ou uma notícia recente mostra preparo sem parecer ensaiado. Capriche na primeira resposta. É ela que recebe mais influência da impressão inicial. Deixe pronta uma boa versão de "me fale sobre você".

É ela que recebe mais influência da impressão inicial. Deixe pronta uma boa versão de "me fale sobre você". Não confunda impressão com aparência. Segundo Swider, se vestir bem ou se autopromover, sozinhos, não garantem uma boa primeira impressão. O que conta é parecer competente e à vontade.

Segundo Swider, se vestir bem ou se autopromover, sozinhos, não garantem uma boa primeira impressão. O que conta é parecer competente e à vontade. Se o começo não foi bom, siga em frente. O efeito diminui ao longo da conversa, e as respostas seguintes ainda contam.

Treinar a forma de se apresentar e de responder em cada etapa é parte do Processo Seletivo Na Prática, curso 100% online e gratuito, com cerca de seis horas de conteúdo teórico divididas em oito módulos, além de atividades práticas e certificado. As aulas ensinam a ler um anúncio de vaga em busca de sinais da cultura da empresa, a montar a narrativa da própria trajetória, a usar o método STAR nas respostas e a treinar entrevistas, inclusive as conduzidas por inteligência artificial.

A entrevista não começa quando o recrutador abre a lista de perguntas. Começa no "tudo bem?".

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora