Harry Potter e a Pedra Filosofal: nova adaptação da saga terá conteúdo exclusivo apresentado durante a CCXP 2026 (Reprodução/HBO)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10h50.
A HBO Max anunciou o elenco do painel de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" na CCXP 2026, que ocorrerá no Palco Thunder em dezembro. O evento contará com membros da equipe produtiva e atores, oferecendo aos fãs conteúdo exclusivo sobre a nova série adaptada do primeiro livro da franquia, que estreia no Natal.
A HBO Max revelou, na última segunda-feira, 23, os nomes do elenco que participarão do painel de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" no Palco Thunder da CCXP 2026. A primeira reunião do grupo no Brasil irá encerrar as atividades de domingo, 6 de dezembro.
Entre os nomes confirmados do elenco de "Harry Potter" da CCXP26 estão a showrunner, roteirista e produtora executiva Francesca Gardiner e os atores Nick Frost (Rúbeo Hagrid) e Daniel Rigby (Valter Dursley). O painel está marcado para as 18h30 de domingo.
O painel na CCXP irá oferecer um novo vislumbre dos bastidores de "Harry Potter" aos fãs, com conteúdo exclusivo e uma conversa inédita com o elenco e equipe produtiva.
No evento, o trio irá compartilhar mais informações sobre o processo de criação da série, desde o seu desenvolvimento e produção até as experiências de vivenciar o adorado universo e os personagens de Harry Potter.
A nova série de "Harry Potter" irá adaptar o primeiro livro da franquia. O projeto será estrelado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.
Os jovens serão acompanhados por John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
A série tem produção executiva de Francesca Gardiner, enquanto Mark Mylod assume o cargo de produtor executivo e diretor de diversos episódios da série para a HBO.
"Harry Potter e a Pedra Filosofal" estreia em 25 de dezembro na HBO Max.
A showrunner, roteirista e produtora executiva Francesca Gardiner participará do painel com os atores Nick Frost, que interpreta Rúbeo Hagrid, e Daniel Rigby, no papel de Valter Dursley.
O painel será no domingo, 6 de dezembro, às 18h30, no Palco Thunder. A apresentação encerrará as atividades daquele dia.
O painel terá conteúdo exclusivo sobre os bastidores da série e uma conversa com o elenco e a equipe produtiva. Francesca Gardiner, Nick Frost e Daniel Rigby compartilharão informações sobre o desenvolvimento e a produção da série, além de suas experiências com o universo e os personagens de Harry Potter.
“Harry Potter e a Pedra Filosofal” estreia em 25 de dezembro na HBO Max. A série adaptará o primeiro livro da franquia.
Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter, Arabella Stanton faz Hermione Granger e Alastair Stout vive Ron Weasley.
O elenco inclui John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
Glossário
O que é Palco Thunder?
Espaço principal de eventos e painéis na CCXP onde ocorrem apresentações e discussões com convidados especiais.