Viih Tube decide deixar a internet após 13 anos: 'Perdeu o sentido'

Viih Tube anunciou nesta quarta-feira, 7, que vai deixar as redes sociais definitivamente. A influenciadora revelou que pretende desativar seus perfis em 30 de novembro de 2026, após 13 anos produzindo conteúdo na internet.

A decisão, segundo ela, vem sendo planejada há alguns meses. Viih descreveu a mudança como uma nova etapa de sua vida e afirmou que não pretende manter suas redes pessoais após a data anunciada.

"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Estou planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida", declarou nos Stories do Instagram.

Por que Viih Tube vai deixar as redes?

A influenciadora explicou que a principal razão para a decisão é uma falta de propósito na internet.

Segundo Viih, a relação com a criação de conteúdo mudou ao longo dos anos. Ela relembrou o período em que começou a produzir vídeos e afirmou que, naquela época, fazia os conteúdos por paixão.

"As coisas na internet perderam o sentido para mim há um tempo", afirmou.

Viih Tube relembra trajetória nas redes sociais (Divulgação / @viihtube/Instagram)

Ela também contou que passou por diferentes fases profissionais e se reinventou diversas vezes durante os 13 anos de carreira.

Viih Tube começou a produzir vídeos para o YouTube aos 12 anos e se tornou uma das primeiras criadoras brasileiras a ganhar grande projeção com conteúdos voltados ao público jovem.

A participação no "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, ampliou sua popularidade nacional. Desde então, ela também passou a produzir conteúdos sobre maternidade, vida pessoal e publicidade.

Qual será o novo caminho?

Apesar de deixar as redes sociais pessoais, Viih Tube pretende continuar trabalhando com o universo digital de outra maneira.

A influenciadora revelou que gravou um curso voltado para pessoas que desejam começar a produzir conteúdo e ganhar dinheiro pela internet. A proposta inclui temas como UGC (Conteúdo Gerado pelo Usuário), marketing de afiliados, influência digital e diferentes formas de monetização.

"Até o fim deste ano, eu encerro minhas redes sociais pessoais de verdade. Antes disso, transformo tudo o que aprendi em 13 anos de internet em um curso para iniciantes", escreveu.

A ideia é que Viih passe a atuar como uma espécie de mentora para novos criadores. O projeto representa uma mudança na forma como ela pretende utilizar a experiência acumulada durante a carreira.

Quando Viih Tube vai sair das redes sociais?

A data definida pela influenciadora é 30 de novembro de 2026. A partir desse dia, ela afirma que não terá mais seus perfis pessoais nas plataformas digitais.

Viih também aproveitou o anúncio para relembrar momentos de sua trajetória e falar sobre o carinho que desenvolveu pela criação de conteúdo ao longo dos anos.

"Fui tão feliz como youtuber, criadora de conteúdo, como eu amei cada coisa que inventava. Vivi intensamente", declarou.