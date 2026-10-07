Viih Tube decide deixar a internet após 13 anos: 'Perdeu o sentido'

Viih Tube: após 13 anos produzindo conteúdo, influenciadora revelou que deixará de manter perfis pessoais nas plataformas digitais (Reprodução / @viihtube/Instagram)
Freelancer
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h31.
Viih Tube anunciou nesta quarta-feira, 7, que vai deixar as redes sociais definitivamente. A influenciadora revelou que pretende desativar seus perfis em 30 de novembro de 2026, após 13 anos produzindo conteúdo na internet.
A decisão, segundo ela, vem sendo planejada há alguns meses. Viih descreveu a mudança como uma nova etapa de sua vida e afirmou que não pretende manter suas redes pessoais após a data anunciada.
"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Estou planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida", declarou nos Stories do Instagram.
A influenciadora explicou que a principal razão para a decisão é uma falta de propósito na internet.
Segundo Viih, a relação com a criação de conteúdo mudou ao longo dos anos. Ela relembrou o período em que começou a produzir vídeos e afirmou que, naquela época, fazia os conteúdos por paixão.
"As coisas na internet perderam o sentido para mim há um tempo", afirmou.
Ela também contou que passou por diferentes fases profissionais e se reinventou diversas vezes durante os 13 anos de carreira.
Viih Tube começou a produzir vídeos para o YouTube aos 12 anos e se tornou uma das primeiras criadoras brasileiras a ganhar grande projeção com conteúdos voltados ao público jovem.
A participação no "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, ampliou sua popularidade nacional. Desde então, ela também passou a produzir conteúdos sobre maternidade, vida pessoal e publicidade.
Apesar de deixar as redes sociais pessoais, Viih Tube pretende continuar trabalhando com o universo digital de outra maneira.
A influenciadora revelou que gravou um curso voltado para pessoas que desejam começar a produzir conteúdo e ganhar dinheiro pela internet. A proposta inclui temas como UGC (Conteúdo Gerado pelo Usuário), marketing de afiliados, influência digital e diferentes formas de monetização.
"Até o fim deste ano, eu encerro minhas redes sociais pessoais de verdade. Antes disso, transformo tudo o que aprendi em 13 anos de internet em um curso para iniciantes", escreveu.
A ideia é que Viih passe a atuar como uma espécie de mentora para novos criadores. O projeto representa uma mudança na forma como ela pretende utilizar a experiência acumulada durante a carreira.
A data definida pela influenciadora é 30 de novembro de 2026. A partir desse dia, ela afirma que não terá mais seus perfis pessoais nas plataformas digitais.
Viih também aproveitou o anúncio para relembrar momentos de sua trajetória e falar sobre o carinho que desenvolveu pela criação de conteúdo ao longo dos anos.
"Fui tão feliz como youtuber, criadora de conteúdo, como eu amei cada coisa que inventava. Vivi intensamente", declarou.