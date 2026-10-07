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Viih Tube decide deixar a internet após 13 anos: 'Perdeu o sentido'

Influenciadora afirmou que perdeu o propósito com a internet e planeja desativar seus perfis em novembro

Viih Tube: após 13 anos produzindo conteúdo, influenciadora revelou que deixará de manter perfis pessoais nas plataformas digitais (Reprodução / @viihtube/Instagram)

Viih Tube: após 13 anos produzindo conteúdo, influenciadora revelou que deixará de manter perfis pessoais nas plataformas digitais (Reprodução / @viihtube/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h31.

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Viih Tube anunciou nesta quarta-feira, 7, que vai deixar as redes sociais definitivamente. A influenciadora revelou que pretende desativar seus perfis em 30 de novembro de 2026, após 13 anos produzindo conteúdo na internet.

A decisão, segundo ela, vem sendo planejada há alguns meses. Viih descreveu a mudança como uma nova etapa de sua vida e afirmou que não pretende manter suas redes pessoais após a data anunciada.

"Vou sair das redes sociais ainda esse ano. Estou planejando essa mudança há uns meses, e com certeza é a maior mudança de rota da minha vida", declarou nos Stories do Instagram.

Por que Viih Tube vai deixar as redes?

A influenciadora explicou que a principal razão para a decisão é uma falta de propósito na internet.

Segundo Viih, a relação com a criação de conteúdo mudou ao longo dos anos. Ela relembrou o período em que começou a produzir vídeos e afirmou que, naquela época, fazia os conteúdos por paixão.

"As coisas na internet perderam o sentido para mim há um tempo", afirmou.

Viih Tube relembra trajetória nas redes sociais

Viih Tube relembra trajetória nas redes sociais (Divulgação / @viihtube/Instagram)

Ela também contou que passou por diferentes fases profissionais e se reinventou diversas vezes durante os 13 anos de carreira.

Viih Tube começou a produzir vídeos para o YouTube aos 12 anos e se tornou uma das primeiras criadoras brasileiras a ganhar grande projeção com conteúdos voltados ao público jovem.

A participação no "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, ampliou sua popularidade nacional. Desde então, ela também passou a produzir conteúdos sobre maternidade, vida pessoal e publicidade.

Qual será o novo caminho?

Apesar de deixar as redes sociais pessoais, Viih Tube pretende continuar trabalhando com o universo digital de outra maneira.

A influenciadora revelou que gravou um curso voltado para pessoas que desejam começar a produzir conteúdo e ganhar dinheiro pela internet. A proposta inclui temas como UGC (Conteúdo Gerado pelo Usuário), marketing de afiliados, influência digital e diferentes formas de monetização.

"Até o fim deste ano, eu encerro minhas redes sociais pessoais de verdade. Antes disso, transformo tudo o que aprendi em 13 anos de internet em um curso para iniciantes", escreveu.

A ideia é que Viih passe a atuar como uma espécie de mentora para novos criadores. O projeto representa uma mudança na forma como ela pretende utilizar a experiência acumulada durante a carreira.

Quando Viih Tube vai sair das redes sociais?

A data definida pela influenciadora é 30 de novembro de 2026. A partir desse dia, ela afirma que não terá mais seus perfis pessoais nas plataformas digitais.

Viih também aproveitou o anúncio para relembrar momentos de sua trajetória e falar sobre o carinho que desenvolveu pela criação de conteúdo ao longo dos anos.

"Fui tão feliz como youtuber, criadora de conteúdo, como eu amei cada coisa que inventava. Vivi intensamente", declarou.

Acompanhe tudo sobre:InfluenciadoresCelebridades

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