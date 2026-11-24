O Brasil está produzindo muito milho, mas vendendo menos para o exterior. Com a segunda maior safra da história, segundo o Rabobank, o país enfrenta uma combinação de concorrência internacional, dificuldades em mercados compradores e crescimento do consumo doméstico, especialmente pela indústria de etanol.

Entre janeiro e outubro, as exportações brasileiras de milho somaram 25,4 milhões de toneladas, queda de 15% em relação ao mesmo período de 2025, segundo relatório do RaboResearch, braço de pesquisas do Rabobank, banco holandês especializado em agronegócio.

O banco estima que o Brasil encerrará 2026 com um volume exportado inferior ao do ano passado, embora não apresente uma projeção para o total anual.

Para Paulo Bertolini, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), a queda precisa ser analisada em um contexto mais amplo.

“Não podemos atribuir essa redução das exportações brasileiras de milho a um único fator. Existe uma combinação de questões conjunturais do mercado internacional e de mudanças estruturais no próprio mercado brasileiro”, afirma.

No mercado internacional, Bertolini aponta três fatores que ajudam a explicar a retração: a safra recorde dos Estados Unidos, a maior competitividade do milho argentino e as dificuldades logísticas que reduziram as compras do Irã.

O país foi responsável por aproximadamente 22% das exportações brasileiras de milho em 2025, com aquisições próximas de 9 milhões de toneladas, segundo o presidente da Abramilho.

Outro movimento destacado pelo executivo é a abertura do mercado chinês para o sorgo brasileiro, cereal utilizado como alternativa ao milho na alimentação animal.

Segundo Bertolini, o Brasil deverá exportar aproximadamente 2 milhões de toneladas de sorgo em 2026, um recorde histórico. Até outubro, o país havia embarcado 1,2 milhão de toneladas do cereal, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Enquanto isso, a oferta elevada de milho e a desaceleração das exportações pressionam os preços. Segundo o Rabobank, as cotações recebidas pelos produtores brasileiros recuaram 0,7% em novembro, apesar da demanda doméstica aquecida.

Etanol de milho no Brasil

Parte da explicação para a queda das exportações de milho também está dentro do Brasil. O avanço das usinas de etanol, principalmente no Centro-Oeste, tem ampliado o consumo doméstico do cereal e criado uma alternativa à venda do grão sem processamento para o mercado internacional.

Atualmente, o milho responde por cerca de 30% do etanol produzido no país, enquanto a cana-de-açúcar representa aproximadamente 70%. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho (UNEM), a participação do cereal pode alcançar entre 40% e 45% da produção nacional na próxima década, impulsionada pela expansão das biorrefinarias e pela integração com a pecuária.

O crescimento do setor ajuda a dimensionar essa transformação. Nos últimos cinco anos, a produção de etanol de milhoavançou, em média, 37% ao ano. Para os próximos dez anos, a expectativa é dobrar o volume produzido, com a adição de aproximadamente 10 bilhões de litros, alcançando até 20 bilhões de litros anuais.

“Não podemos interpretar como algo necessariamente negativo o fato de uma parcela maior da nossa produção estar sendo industrializada dentro do próprio país”, diz Bertolini, da Abramilho.

Segundo o executivo, a transformação do milho em etanol, óleo e DDG — coproduto utilizado na alimentação animal — agrega valor à produção, gera empregos e atrai investimentos para as regiões produtoras.

O crescimento das usinas também permite que parte do cereal seja consumida perto das lavouras, reduzindo a necessidade de transporte por longas distâncias até os portos.

Para a safra 2026/27, Bertolini cita projeções da Conab de 148 milhões de toneladas de milho produzidas, com consumo interno estimado em 104 milhões de toneladas e exportações de aproximadamente 43 milhões de toneladas.

Desse volume, cerca de 26 milhões de toneladas deverão ser destinadas à produção de etanol, segundo o presidente da Abramilho, o que evidencia o peso crescente da indústria de biocombustíveis na demanda brasileira pelo cereal.

Apesar desse movimento, Bertolini ressalta que o fortalecimento do mercado interno não elimina a necessidade de ampliar e diversificar os destinos internacionais do milho brasileiro.

Para ele, mais importante do que o volume comercializado é garantir que os produtores consigam obter uma remuneração adequada.

“O que realmente preocupa o produtor brasileiro é a sua rentabilidade”, afirma. Entre os principais obstáculos, o executivo cita os custos de produção, os preços dos fertilizantes, os juros elevados, o endividamento e as deficiências de armazenagem e logística.

“Mais importante do que simplesmente aumentar o volume exportado é termos mercados diversificados, competitivos e capazes de proporcionar uma remuneração adequada ao agricultor”, diz.

Nesse cenário, a redução das exportações não significa necessariamente uma perda de mercado para o milho brasileiro.

Parte do cereal encontra novos compradores dentro do próprio país, em uma cadeia industrial que ganha escala e agrega valor à produção agrícola.

O desafio, segundo a Abramilho, é conciliar a expansão desse mercado com a competitividade internacional e, sobretudo, com a rentabilidade de quem produz.