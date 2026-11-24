O WhatsApp começou a liberar nesta terça-feira, 24, figurinhas com som no aplicativo de mensagens. O formato combina uma imagem, que pode ser animada, com um trecho curto de áudio na mesma mensagem.

Entre as possibilidades estão falas, efeitos sonoros e bordões populares nas redes sociais.

A novidade ainda não foi anunciada oficialmente pela plataforma, mas já aparece para alguns usuários. Não há calendário confirmado para a liberação geral.

Como funcionam as figurinhas com som

Para ouvir o áudio, basta tocar no ícone de som exibido na figurinha. No celular, o símbolo aparece no canto superior esquerdo. Já no WhatsApp Web, fica no canto superior direito.

finalmente achei um grupo de figurinhas com áudio https://t.co/RkDQ8EDQ1B — keven (@swtvec) November 24, 2026

Na galeria de figurinhas salvas, uma representação de onda sonora identifica os stickers que contam com áudio.

As figurinhas sonoras têm aparência parecida com as tradicionais, e a diferença está justamente nesse símbolo. Na lista de figurinhas salvas, um ícone de onda sonora indica quais delas trazem áudio.

Usuários já haviam encontrado sinais do recurso em outubro na versão beta 2.26.41.3 do WhatsApp para Android. O código do app já indicava como a figurinha seria exibida, mas o recurso ainda estava em desenvolvimento e não havia sido liberado para os participantes do programa de testes naquela versão. O projeto também previa respeitar o modo silencioso do aparelho; não dá para garantir que o áudio se comporte da mesma forma em todos os celulares.

Controle do som

O aplicativo vai respeitar as configurações de volume do aparelho. Se o celular estiver no modo silencioso, as figurinhas serão reproduzidas sem áudio.

Também será possível desativar o som diretamente pelo ícone de volume. O WhatsApp guardará essa preferência e a aplicará às demais figurinhas recebidas.

Por que a função não aparece em todos os celulares

Os relatos desta terça indicam que alguns usuários já receberam a novidade. Eles não mostram, porém, quais versões ou sistemas são compatíveis, nem quando o recurso deve chegar às demais contas.

Para conferir no seu aparelho, veja se há atualização do WhatsApp na loja oficial e observe se o ícone de áudio aparece quando você recebe uma figurinha nesse formato.

Ter a versão mais recente não garante acesso imediato. Não vale baixar um APK de fora da loja só para tentar antecipar a novidade.

Já dá para criar uma figurinha com áudio?

Receber uma figurinha com som não é o mesmo que ter acesso a um editor para criar a sua. Na versão analisada em outubro, o WABetaInfo identificou uma ferramenta, ainda em desenvolvimento, para combinar uma imagem ou um vídeo com um clipe de áudio. Isso não confirma que o editor esteja disponível nem qual será a duração máxima do som.

Quem quiser personalizar as conversas enquanto isso pode criar figurinhas animadas para o WhatsApp. A animação, por si só, não inclui áudio.

figurinha com som obg por tudo https://t.co/9zSd69Ju9u — ؘ (@kavsnagh) November 24, 2026