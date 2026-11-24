WhatsApp: novidade ainda não foi anunciada oficialmente pela plataforma (HStocks/Getty Images)
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 15h13.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 15h15.
Figurinhas com som começam a aparecer para alguns usuários do WhatsApp. O recurso foi identificado em desenvolvimento no Android em outubro de 2026, mas ainda não há calendário de liberação geral nem compatibilidade confirmada.
O WhatsApp começou a liberar nesta terça-feira, 24, figurinhas com som no aplicativo de mensagens. O formato combina uma imagem, que pode ser animada, com um trecho curto de áudio na mesma mensagem.
Entre as possibilidades estão falas, efeitos sonoros e bordões populares nas redes sociais.
A novidade ainda não foi anunciada oficialmente pela plataforma, mas já aparece para alguns usuários. Não há calendário confirmado para a liberação geral.
Para ouvir o áudio, basta tocar no ícone de som exibido na figurinha. No celular, o símbolo aparece no canto superior esquerdo. Já no WhatsApp Web, fica no canto superior direito.
finalmente achei um grupo de figurinhas com áudio https://t.co/RkDQ8EDQ1B
— keven (@swtvec) November 24, 2026
Na galeria de figurinhas salvas, uma representação de onda sonora identifica os stickers que contam com áudio.
As figurinhas sonoras têm aparência parecida com as tradicionais, e a diferença está justamente nesse símbolo. Na lista de figurinhas salvas, um ícone de onda sonora indica quais delas trazem áudio.
Usuários já haviam encontrado sinais do recurso em outubro na versão beta 2.26.41.3 do WhatsApp para Android. O código do app já indicava como a figurinha seria exibida, mas o recurso ainda estava em desenvolvimento e não havia sido liberado para os participantes do programa de testes naquela versão. O projeto também previa respeitar o modo silencioso do aparelho; não dá para garantir que o áudio se comporte da mesma forma em todos os celulares.
O aplicativo vai respeitar as configurações de volume do aparelho. Se o celular estiver no modo silencioso, as figurinhas serão reproduzidas sem áudio.
Também será possível desativar o som diretamente pelo ícone de volume. O WhatsApp guardará essa preferência e a aplicará às demais figurinhas recebidas.
Os relatos desta terça indicam que alguns usuários já receberam a novidade. Eles não mostram, porém, quais versões ou sistemas são compatíveis, nem quando o recurso deve chegar às demais contas.
Para conferir no seu aparelho, veja se há atualização do WhatsApp na loja oficial e observe se o ícone de áudio aparece quando você recebe uma figurinha nesse formato.
Ter a versão mais recente não garante acesso imediato. Não vale baixar um APK de fora da loja só para tentar antecipar a novidade.
Receber uma figurinha com som não é o mesmo que ter acesso a um editor para criar a sua. Na versão analisada em outubro, o WABetaInfo identificou uma ferramenta, ainda em desenvolvimento, para combinar uma imagem ou um vídeo com um clipe de áudio. Isso não confirma que o editor esteja disponível nem qual será a duração máxima do som.
Quem quiser personalizar as conversas enquanto isso pode criar figurinhas animadas para o WhatsApp. A animação, por si só, não inclui áudio.
figurinha com som obg por tudo https://t.co/9zSd69Ju9u
— ؘ (@kavsnagh) November 24, 2026
Procure o ícone de áudio na própria figurinha. Nas versões que mostram esse controle, toque nele para ouvir o clipe.
Não. O som faz parte da figurinha e acompanha a imagem na mesma mensagem.
Não necessariamente. Uma atualização oficial é a forma segura de manter o aplicativo em dia, mas ainda não há cronograma confirmado de liberação geral.
Os primeiros sinais foram encontrados no código de uma versão beta para Android. Os relatos atuais não confirmam quais sistemas e versões já recebem o recurso.
O projeto analisado em outubro previa respeitar o modo silencioso. O comportamento em todos os aparelhos não foi confirmado.
A ferramenta para combinar imagem ou vídeo e áudio foi identificada em desenvolvimento. O fato de uma conta receber stickers com som não confirma que ela já possa criá-los.
Glossário
Versão beta
Edição de teste de um aplicativo. Alguns recursos podem estar no código antes de serem ativados para os participantes.
APK
Formato de arquivo usado para instalar aplicativos no Android. Versões obtidas fora das lojas oficiais podem trazer riscos de segurança.