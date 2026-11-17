A disputa por uma vaga no "BBB 27" já movimenta os bastidores e as apostas dos fãs. Maya Massafera, Nicole Bahls, Lia Khey e Rodrigo Mussi estão entre os nomes citados para os grupos Camarote e Veteranos, que reunirão celebridades e antigos participantes.

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o elenco será dividido entre Pipocas, Camarotes e Veteranos. Veja quem aparece entre os cotados e o que se sabe sobre cada caso.

Quem está cotado para o Camarote do BBB 27?

Maya Massafera

A influenciadora Maya Massafera teria recebido um convite para integrar o Camarote, segundo informação do portal LeoDias.

Conhecida pelos conteúdos de moda, beleza e rotina nas redes sociais, Maya já havia aparecido nas especulações sobre o "BBB 26".

Nicole Bahls

Nicole Bahls aparece entre as apostas dos internautas. Os rumores ganharam força após seguidores associarem uma possível ausência da influenciadora no Carnaval de 2027 ao período de confinamento.

Segundo reportagem da Contigo, essa coincidência de agenda alimentou as especulações.

Quem está cotado para os Veteranos do BBB 27?

Lia Khey — BBB 10

Lia Khey está entre os nomes procurados pela Globo para voltar ao reality. Segundo a coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a ex-participante iniciou conversas para integrar o grupo de Veteranos.

Lembrada pelos embates e pela defesa dos aliados na edição de 2010, Lia já havia entrado nos planos da produção para o "BBB 26".

Rodrigo Mussi — BBB 22

Rodrigo Mussi também foi procurado para retornar, de acordo com a coluna Outro Canal. Em novembro, uma reportagem do portal LeoDias também apontou o ex-brother entre os convidados.

Segundo eliminado do "BBB 22", Rodrigo teve uma passagem marcada pelas conversas sobre estratégia. Pouco depois de deixar a casa, sofreu um grave acidente de carro e passou por um período de recuperação.

Quais outros ex-BBBs aparecem nas apostas?

Além dos nomes associados a negociações, listas divulgadas por perfis de entretenimento incluem participantes de outras temporadas. Reportagens do Correio e da Contigo citam Amanda Djehdian (BBB 15), André Martinelli (BBB 13), Fernanda Cardoso (BBB 10), Renata Dávila (BBB 12) e Angela Munhoz (BBB 14).

Quando começa o BBB 27?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira. Antes da entrada na casa principal, o "Seleção BBB" acompanhará os candidatos das Casas de Vidro entre 8 e 10 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt.

As estruturas estarão espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. Além da disputa por vagas, os candidatos participarão de provas que darão poderes para usar durante a temporada.