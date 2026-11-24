Quando Kleber Bambam saiu campeão da primeira edição do "Big Brother Brasil", em 2002, a bolada era de R$ 500 mil. Vinte e quatro anos depois, Ana Paula Renault deixou a casa com R$ 5.708.712 pela vitória no "BBB 26". Foi o maior prêmio da história do reality, mais de 11 vezes o valor que o primeiro vencedor levou.

A disputa pela bolada mudou em 2023, quando o valor passou a variar ao longo da temporada. Desde então, o programa pagou os quatro maiores prêmios de sua história. Confira quais foram os maiores prêmios pagos pelo reality da Globo:

1. Ana Paula Renault, do 'BBB 26' — R$ 5.708.712

Ana Paula Renault venceu a edição de 2026 com 75,94% dos votos, na final contra Milena Moreira e Juliano Floss. Na última noite do programa, Tadeu Schmidt anunciou que o prêmio havia rendido e chegado a R$ 5.708.712, já descontados os impostos.

A quantia ficou quase R$ 2,8 milhões acima do recorde anterior, de Davi Brito. Ana Paula também ganhou um carro zero-quilômetro e um apartamento. O imóvel foi um prêmio concedido aos três finalistas.

2. Davi Brito, do 'BBB 24' — R$ 2,92 milhões

Davi Brito venceu a edição de 2024 com 60,52% da média dos votos, à frente de Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. Ele recebeu R$ 2,92 milhões, valor que superou em R$ 40 mil o recorde estabelecido por Amanda Meirelles no ano anterior.

3. Amanda Meirelles, do 'BBB 23' — R$ 2,88 milhões

Amanda Meirelles foi a primeira campeã a receber mais de R$ 2 milhões. Na edição de 2023, o prêmio partiu de R$ 1,5 milhão e cresceu conforme os participantes acertavam os palpites sobre quem seria eliminado nos Paredões. A dinâmica acrescentou R$ 1,38 milhão à premiação.

4. Renata Saldanha, do 'BBB 25' — R$ 2,72 milhões

Renata Saldanha venceu a edição de 2025 com 51,90% da média dos votos. Naquela temporada, as decisões dos participantes na dinâmica Pegar ou Guardar definiam quanto seria acrescentado ao prêmio final. O valor podia chegar a R$ 3 milhões e fechou em R$ 2,72 milhões, R$ 200 mil abaixo da marca de Davi.

Como o prêmio do 'BBB' mudou ao longo dos anos?

O prêmio principal foi de R$ 500 mil nas quatro primeiras edições. Em 2005, Jean Wyllys foi o primeiro a ganhar R$ 1 milhão. A cifra foi mantida até o "BBB 9", vencido por Max Porto em 2009.

Em 2010, Marcelo Dourado inaugurou a faixa de R$ 1,5 milhão. O valor se manteve por 13 edições, período que inclui as vitórias de Juliette Freire, em 2021, e Arthur Aguiar, em 2022. A partir de 2023, esse montante virou o ponto de partida da premiação.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição terá 100 dias e vai reunir anônimos do Pipoca, famosos do Camarote e ex-participantes no grupo dos Veteranos.

A disputa por vagas começa três dias antes. De 8 a 10 de janeiro, o "Seleção BBB" acompanha candidatos do Pipoca nas Casas de Vidro das cinco regiões do país. Além de concorrer a um lugar no elenco, eles vão disputar poderes que poderão usar na casa principal.