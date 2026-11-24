O Tiny Desk Brasil terá sua primeira edição ao vivo nesta terça-feira, 24 de novembro. Após uma semana de suspense sobre o convidado, Jão foi confirmado como atração musical do evento.

O evento terá transmissão no canal oficial do programa no YouTube a partir das 19 horas e será o encerramento da primeira temporada.

Identidade surpresa

Desde que a edição ao vivo foi anunciada, alguns nomes foram alvo de especulação, entre eles Caetano Veloso e Maria Bethânia, Simone, Marina Lima, Marisa Monte e até Sandy & Júnior, que possuem um anúncio marcado para a tarde desta terça-feira.

A primeira temporada do Tiny Desk Brasil estreou em 2025 e teve a participação de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Marina Sena, Adriana Calcanhotto, Criolo, Paulinho da Viola e Duquesa.

Tiny Desk Brasil

O Tiny Desk Brasil é uma "filial" do Tiny Desk, programa norte-americano que estreou em 2008 pela rádio NPR. Em sua versão original, já se apresentaram nomes como Olivia Rodrigo, Laufey, Sam Smith, Lewis Capaldi, Dua Lipa, U2 e Usher.

Quando é o Tiny Desk do Jão?

A apresentação ao vivo de Jão no Tiny Desk Brasil está marcada para às 19h desta terça-feira, 24, com transmissão no Youtube.