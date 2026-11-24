Jão: cantor participa da primeira apresentação ao vivo do Tiny Desk Brasil (Reprodução/Instagra/@jão)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12h01.
O Tiny Desk Brasil é uma versão brasileira do programa norte-americano Tiny Desk, que estreou em 2008 pela rádio NPR. Nesta terça-feira, 24 de novembro, o cantor Jão é confirmado como o primeiro convidado ao vivo do programa, encerrando a primeira temporada. A apresentação será transmitida ao vivo no YouTube às 19h.
O Tiny Desk Brasil terá sua primeira edição ao vivo nesta terça-feira, 24 de novembro. Após uma semana de suspense sobre o convidado, Jão foi confirmado como atração musical do evento.
O evento terá transmissão no canal oficial do programa no YouTube a partir das 19 horas e será o encerramento da primeira temporada.
Desde que a edição ao vivo foi anunciada, alguns nomes foram alvo de especulação, entre eles Caetano Veloso e Maria Bethânia, Simone, Marina Lima, Marisa Monte e até Sandy & Júnior, que possuem um anúncio marcado para a tarde desta terça-feira.
A primeira temporada do Tiny Desk Brasil estreou em 2025 e teve a participação de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Marina Sena, Adriana Calcanhotto, Criolo, Paulinho da Viola e Duquesa.
O Tiny Desk Brasil é uma "filial" do Tiny Desk, programa norte-americano que estreou em 2008 pela rádio NPR. Em sua versão original, já se apresentaram nomes como Olivia Rodrigo, Laufey, Sam Smith, Lewis Capaldi, Dua Lipa, U2 e Usher.
A apresentação ao vivo de Jão no Tiny Desk Brasil está marcada para às 19h desta terça-feira, 24, com transmissão no Youtube.
A apresentação de Jão será nesta terça-feira, 24 de novembro, às 19h.
O show terá transmissão no canal oficial do Tiny Desk Brasil no YouTube.
Sim. A apresentação de Jão será a primeira edição ao vivo do Tiny Desk Brasil e encerrará a primeira temporada do programa.
A primeira temporada, que estreou em 2025, teve apresentações de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Marina Sena, Adriana Calcanhotto, Criolo, Paulinho da Viola e Duquesa.
O Tiny Desk Brasil é uma versão do Tiny Desk, programa norte-americano que estreou em 2008 pela rádio NPR.
Glossário
O que é rádio NPR?
A National Public Radio (NPR) é uma organização não comercial de mídia dos Estados Unidos que produz e distribui programas de jornalismo, música e cultura para estações de rádio públicas locais.