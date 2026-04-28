Filme protagonizado por Rafa Kalimann será exibido no Festival de Cannes

O longa brasileiro “Minha Querida Alice”, estrelado por Rafa Kalimann, vai ser exibido no Marché du Film, vitrine do Festival de Cannes dedicada a produções em fase de pós-produção.

Dirigido por Rogério Sagui, o filme é um drama psicológico que acompanha Alice, uma professora que tenta reconstruir a própria vida após uma tentativa de feminicídio, enquanto enfrenta traumas familiares.

Além de protagonizar, Kalimann também assina o projeto por meio da Kalimann Produções. Em publicação nas redes sociais, a atriz celebrou a seleção e definiu o filme como “um ponto de virada pessoal”, destacando o compromisso com uma história contada “com coragem e sensibilidade”.

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Durante as filmagens, a atriz estava grávida de sua primeira filha, Zuza, e comentou o contraste entre a experiência pessoal e o tema do longa. Segundo ela, a ideia de gerar vida enquanto retratava uma realidade marcada por violência contra mulheres influenciou diretamente o olhar com que o projeto foi construído.

O elenco inclui nomes como Jackson Antunes, Cyria Coentro, Pedro Lamin, Bruno Cabreizo e Raira Machado. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para o segundo semestre de 2026.

O que é Marché du Film?

O Marché du Film é o mercado de negócios do Festival de Cannes, realizado anualmente junto ao evento.

Criado em 1959, o mercado acontece todos os anos em maio, paralelamente ao festival. Diferentemente da mostra principal, voltada à exibição e premiação de filmes, o Marché é focado em negócios.

Na prática, é onde produtores, diretores, distribuidores, agentes de vendas e programadores de festivais se reúnem para comprar e vender direitos de filmes, buscar financiamento, fechar parcerias e apresentar novos projetos.