BBB 26: primeira prova do líder é hoje; veja o que se sabe

Primeira Prova do Líder do BBB 26 acontece nesta terça-feira e promete mexer com o jogo logo nos primeiros dias

Da Redação

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h08.

Nesta terça-feira, 13 de janeiro, o BBB 26 realiza a primeira Prova do Líder da temporada — um dos momentos mais aguardados pelos fãs do reality e que já promete movimentar o jogo logo no início da disputa pelo prêmio recorde de R$ 5,44 milhões.

A prova chega já nos primeiros dias de jogo, o que deve influenciar fortemente as estratégias e relações entre os participantes.

E o Quarto Branco?

Já no Quarto Branco, nove participantes que não foram escolhidos pelo público para entrar no BBB 26 disputam duas vagas para entrar na casa. A dinâmica é molde da "Prova de Resistência" e os dois candidatos que resistirem até o final ganharão uma nova chance.

Até o momento, nenhum candidato pediu para sair. São eles:

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças; às 22h25.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Relembre a 1ª prova do líder do BBB 25

A primeira Prova do Líder do BBB 25 terminou com Aline e Vinícius como a dupla vencedora da dinâmica inicial da edição.

Na primeira fase, as duplas precisavam escolher a chave correta para desarmar uma bomba de tinta conectada aos parceiros. Marcelo e Arleane, Diego e Daniele, Renata e Eva, João Pedro e João Gabriel, e Guilherme e Delma foram eliminados nessa etapa.

Na rodada seguinte, o mesmo desafio foi repetido. Apenas Aline e Vinícius e as irmãs Camilla e Thamiris avançaram para a fase final da prova.

A etapa decisiva exigiu a montagem de um quebra-cabeça para descobrir a senha de um cofre com chaves de um cadeado. Aline e Vinícius completaram a tarefa primeiro e garantiram a liderança.

Além da imunidade e do acesso ao espaço do líder, a vitória rendeu um apartamento avaliado em R$ 260 mil, conquistado por Aline em um sorteio realizado no Apê do Líder.

