BBB 26: quem é Livia, dançarina que está na Casa de Vidro?

Lívia, de 26 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Norte, parte da dinâmica que define os novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre a candidata

Dançarina e influenciadora digital, Livia tem 26 anos, nasceu em Parintins e hoje mora em Manaus, Amazonas. Atualmente ocupa a posição de Rainha do Boi Garantido, mas já foi porta-estandarte e artesã, pintando as alegorias da agremiação folclórica.

“Subi de cargo, fui promovida”, destaca ela sobre a jornada na tradição folclórica. Foi criada em uma família humilde e ressalta que o afeto e o amor marcaram mais que a falta de bens. Já trabalhou como garçonete em bares e na função de descascar tucumã. Quando teve um progresso financeiro, levou a família para a capital do estado, onde vivem hoje. Tem vontade de cursar o ensino superior, mas ainda não conseguiu conciliar os estudos com o ritmo de trabalho.

Ela assume que é controladora e mandona, e que não tolera injustiça. Considera-se impulsiva e estressada quando em competições, mas acredita que no BBB conseguiria se segurar. Adora resistência e pensa que aguentaria firme nas provas, já que está acostumada com a rotina de shows e viagens. “Isso para mim seria moleza”, conta.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.