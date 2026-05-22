Inglaterra divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja horário e onde assistir

Harry Kane: jogador é um dos principais nomes da seleção inglesa (LightRocket/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 00h03.
A Seleção Inglesa divulgará nesta sexta-feira, 22, a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.
O técnico Thomas Tuchel anunciará os 26 jogadores escolhidos a partir das 5h45 (horário de Brasília), em evento realizado no estádio de Wembley, em Londres.
A convocação será transmitida ao vivo pelo aplicativo oficial da seleção inglesa.
A Inglaterra chega na briga pelo título após terminar a Eurocopa de 2024 como vice-campeã. A seleção tenta encerrar um jejum de 60 anos sem conquistar a Copa do Mundo; o único título inglês foi em 1966.
A divulgação da lista será transmitida ao vivo a partir das 5h45 (horário de Brasília) pelo aplicativo oficial da Inglaterra, que pode ser baixado na App Store e no Google Play.
A apresentação contará com o ex-jogador Kyle Walker como anfitrião, além dos ex-atacantes Daniel Sturridge e Theo Walcott como comentaristas.
Após a divulgação da lista, o técnico Thomas Tuchel concederá entrevista coletiva à imprensa por volta das 7h (horário de Brasília).
A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.
A estreia inglesa será contra a Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas.
Depois, a equipe enfrenta Gana no dia 23 de junho, em Boston, e encerra a fase de grupos diante do Panamá, no dia 27 de junho, em Nova York-Nova Jersey.
Segundo a imprensa inglesa, esta é a provável lista de Thomas Tuchel:
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.