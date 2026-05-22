Inglaterra divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja horário e onde assistir

A Seleção Inglesa divulgará nesta sexta-feira, 22, a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico Thomas Tuchel anunciará os 26 jogadores escolhidos a partir das 5h45 (horário de Brasília), em evento realizado no estádio de Wembley, em Londres.

A convocação será transmitida ao vivo pelo aplicativo oficial da seleção inglesa.

A Inglaterra chega na briga pelo título após terminar a Eurocopa de 2024 como vice-campeã. A seleção tenta encerrar um jejum de 60 anos sem conquistar a Copa do Mundo; o único título inglês foi em 1966.

Onde assistir à convocação da Inglaterra?

A divulgação da lista será transmitida ao vivo a partir das 5h45 (horário de Brasília) pelo aplicativo oficial da Inglaterra, que pode ser baixado na App Store e no Google Play.

A apresentação contará com o ex-jogador Kyle Walker como anfitrião, além dos ex-atacantes Daniel Sturridge e Theo Walcott como comentaristas.

Quando Thomas Tuchel fala com a imprensa?

Após a divulgação da lista, o técnico Thomas Tuchel concederá entrevista coletiva à imprensa por volta das 7h (horário de Brasília).

Qual é o grupo da Inglaterra na Copa?

A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

Quais serão os jogos da Inglaterra na fase de grupos?

A estreia inglesa será contra a Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas.

Depois, a equipe enfrenta Gana no dia 23 de junho, em Boston, e encerra a fase de grupos diante do Panamá, no dia 27 de junho, em Nova York-Nova Jersey.

Qual é a provável convocação da Inglaterra?

Segundo a imprensa inglesa, esta é a provável lista de Thomas Tuchel:

Goleiros: Pickford, Dean Henderson e Trafford.

Pickford, Dean Henderson e Trafford. Defensores: Reece James, Livramento, Stones, Guehi, Konsa, Burn, Quansah, Lewis-Skelly e O’Reilly.

Reece James, Livramento, Stones, Guehi, Konsa, Burn, Quansah, Lewis-Skelly e O’Reilly. Meio-campistas: Anderson, Jordan Henderson, Wharton, Declan Rice e Mainoo.

Anderson, Jordan Henderson, Wharton, Declan Rice e Mainoo. Atacantes: Saka, Madueke, Palmer, Bellingham, Rogers, Gordon e Rashford.

Saka, Madueke, Palmer, Bellingham, Rogers, Gordon e Rashford. Centroavantes: Harry Kane e Watkins.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.