BBB 26: quem é Rafaella, terapeuta ocupacional que está na Casa de Vidro?

Rafaella, de 32 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Norte, parte da dinâmica que define os novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre a candidata

A terapeuta ocupacional Rafaella tem 29 anos, nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Conta que desde pequena é falante, ousada e cheia de energia. Atualmente, trabalha com crianças no espectro autista, atendendo a famílias que não conseguem acesso ao tratamento. Já atuou como técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica e está concluindo a faculdade de Medicina Veterinária. Acredita que o fato de já ter experimentado tantas coisas diferentes demonstra sua curiosidade, dedicação e vontade de aprender. Em meio aos extensos deslocamentos, produz conteúdo para a internet dentro de ônibus e mostra momentos do dia a dia, cafés da manhã compartilhados e até festas de aniversário no coletivo. “Eu sou do povão”, descreve-se.

Rafaella afirma ser impulsiva, intensa e sincera: “Eu aprendi a valorizar a minha vida porque sei que esse tempo é curto e passageiro”. Vê o BBB como um grande desafio pessoal e, principalmente, como uma oportunidade real de mudar de vida. Sonha em ter independência, casar e dar condições melhores para sua família. No programa, adianta que vai rebater tudo o que for preciso, sem medo de se posicionar.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.