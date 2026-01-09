BBB 26: quem é Gabriela, estudante que está na Casa de Vidro?

Gabriela: estudante de psicologia integra a Casa de Vidro Sudeste
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17h37.
Gabriela, de 21 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Sudeste, etapa da dinâmica que seleciona novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.
Natural da capital paulista, onde mora atualmente, Gabriela é estudante de Psicologia e trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica que atende crianças com transtorno do espectro autista. Nos fins de semana, complementa a renda vendendo nas ruas os doces produzidos pela mãe. “Eu mantenho a minha casa inteira”, afirma.
Ela conta ter vivido uma infância conturbada, o que a fez amadurecer cedo e buscar suas próprias oportunidades. As experiências difíceis despertaram o medo da escassez e o desejo de estabilidade. Seu maior sonho é abrir um consultório próprio e garantir segurança financeira para a família. Independente, Gabriela diz ser dedicada ao bem-estar dos seus e acredita que essa responsabilidade moldou sua personalidade.
No BBB, garante que não pretende mudar quem é para agradar aos outros. “Por que eu tenho que me diminuir para caber dentro do outro?”, questiona. Seu principal objetivo é conquistar o prêmio para proporcionar uma vida mais confortável à mãe e à irmã, que tem autismo. Convicta de sua força, acredita que o público vai se identificar com seu perfil determinado e persistente, e afirma que não desiste facilmente de seus objetivos.
Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.
A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.
Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.