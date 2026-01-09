Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem é Gabriela, estudante que está na Casa de Vidro?

Jovem de São Paulo aposta na independência e na força familiar para conquistar o público

Gabriela: estudante de psicologia integra a Casa de Vidro Sudeste

Gabriela: estudante de psicologia integra a Casa de Vidro Sudeste

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17h37.

Tudo sobreBig Brother Brasil
Saiba mais

Gabriela, de 21 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Sudeste, etapa da dinâmica que seleciona novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre a candidata

Natural da capital paulista, onde mora atualmente, Gabriela é estudante de Psicologia e trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica que atende crianças com transtorno do espectro autista. Nos fins de semana, complementa a renda vendendo nas ruas os doces produzidos pela mãe. “Eu mantenho a minha casa inteira”, afirma.

Ela conta ter vivido uma infância conturbada, o que a fez amadurecer cedo e buscar suas próprias oportunidades. As experiências difíceis despertaram o medo da escassez e o desejo de estabilidade. Seu maior sonho é abrir um consultório próprio e garantir segurança financeira para a família. Independente, Gabriela diz ser dedicada ao bem-estar dos seus e acredita que essa responsabilidade moldou sua personalidade.

No BBB, garante que não pretende mudar quem é para agradar aos outros. “Por que eu tenho que me diminuir para caber dentro do outro?”, questiona. Seu principal objetivo é conquistar o prêmio para proporcionar uma vida mais confortável à mãe e à irmã, que tem autismo. Convicta de sua força, acredita que o público vai se identificar com seu perfil determinado e persistente, e afirma que não desiste facilmente de seus objetivos.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quem é Ricardo, modelo que está na Casa de Vidro?

BBB 26: quem é Paulo Augusto, estudante que está na Casa de Vidro?

BBB 26: quem é Jordana, advogada que está na Casa de Vidro?

BBB 26: quem é Chaiany, candidata que está na Casa de Vidro?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem é Ricardo, modelo que está na Casa de Vidro?

Future of Money

Morgan Stanley irá lançar carteira digital para ativos tokenizados

Mercados

Dólar fecha a R$ 5,36 e acumula queda de mais de 1% na semana

Mundo

Irã corta o acesso à internet enquanto protestos se espalham pelo país