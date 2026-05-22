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Aeroporto internacional de Brasília recebe R$ 1,1 bilhão para complexo comercial

Parceria amplia fontes de receitas comerciais dos terminais e projeta criar mais de 2 mil empregos no Distrito Federal

Os rumos da infraestrutura e dos transportes no País, além de outros temas centrais para o desenvolvimento econômico, serão amplamente debatidos nos próximos dias 22 e 23 de maio durante o 5º Fórum Esfera, realizado em Guarujá (SP). (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os rumos da infraestrutura e dos transportes no País, além de outros temas centrais para o desenvolvimento econômico, serão amplamente debatidos nos próximos dias 22 e 23 de maio durante o 5º Fórum Esfera, realizado em Guarujá (SP). (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

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Publicado em 22 de maio de 2026 às 00h19.

O Aeroporto de Brasília vai receber um investimento privado de mais de R$ 1,1 bilhão para expandir sua infraestrutura. O projeto prevê a construção de um shopping de conceito aberto, um centro logístico e um clube com piscina de ondas para surfe. 

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o objetivo é ampliar a segurança jurídica e atrair capital privado para estados e municípios ao permitir contratos comerciais mais longos que as concessões atuais, e propiciar a criação de projetos estruturantes, como hotéis, centros comerciais, escolas e outros empreendimentos ligados à atividade aeroportuária.

Ainda segundo o ministério, atualmente, as receitas não tarifárias (comerciais) respondem por cerca de 60% do faturamento dos aeroportos brasileiros, enquanto as tarifas aeroportuárias representam 40%.

“A ampliação do programa para esse universo abre novas frentes de diversificação de receitas, reduzindo a dependência de tarifas aeroportuárias e de recursos públicos. A iniciativa reforça, ainda, o papel estratégico dos aeroportos no desenvolvimento regional. Com mais investimentos e serviços, esses ativos tendem a se consolidar como polos econômicos, atraindo empresas, fortalecendo cadeias produtivas locais e dinamizando o turismo e o comércio”, diz nota do Ministério de Portos e Aeroportos.

Novos negócios

A viabilização dos empreendimentos apoia-se nas diretrizes do Investe+ Aeroportos, que flexibiliza e estende os prazos de contratos comerciais firmados por concessionárias, estados e municípios. No caso do terminal brasiliense, administrado pela Inframerica, as novas estruturas comerciais ganharam segurança jurídica para serem exploradas até o ano de 2067.

A primeira entrega física do novo complexo está prevista para o dia 15 de setembro de 2026, com a inauguração de um shopping center situado a menos de 500 metros do terminal de passageiros. O empreendimento também prevê gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos quando estiver em pleno funcionamento.

Com mais de 60 mil metros quadrados de área construída, o espaço abrigará 130 lojas, academia, praça de alimentação e seis salas de cinema — incluindo exibições com supertela a céu aberto. O projeto incorpora critérios de sustentabilidade regional: um viveiro exclusivo com três mil mudas de espécies nativas do Cerrado foi implantado para estruturar o paisagismo do complexo.

Além do centro de compras, o plano de expansão do sítio aeroportuário contempla duas novas vertentes de negócios: a área de lazer de alto impacto, que receberá um aporte estimado de R$ 450 milhões para a construção de um clube com piscina de ondas para surfe, e o setor de infraestrutura de cargas, que contará com um novo Centro de Distribuição Logística de R$ 35 milhões voltado para atender à demanda do mercado varejista e industrial da região Centro-Oeste. 

Debate sobre infraestrutura no Fórum Esfera

Os rumos da infraestrutura e dos transportes no País, além de outros temas centrais para o desenvolvimento econômico, serão amplamente debatidos nos próximos dias 22 e 23 de maio durante o 5º Fórum Esfera, realizado em Guarujá (SP). 

O evento, que reunirá grandes lideranças políticas e empresariais, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, abordará painéis cruciais sobre modernização regulatória, matriz energética, segurança pública e tecnologia. Quem quiser acompanhar os debates e as análises sobre o cenário nacional poderá assistir a toda a programação em tempo real pelo YouTube. Acompanhe a transmissão ao vivo acessando os links correspondentes ao dia 22 de maio e ao dia 23 de maio.

Acompanhe tudo sobre:Aeroporto de Brasília

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