BBB 26: quem é Ricardo, modelo que está na Casa de Vidro?

Ricardo, de 35 anos, foi anunciado como um dos participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, dinâmica que define novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre o candidato

Natural de Niquelândia, em Goiás, Ricardo vive atualmente em Goiânia. Modelo, ele se define como muito ligado à família e é pai de dois filhos. Cresceu ao lado de quatro irmãos e destaca a convivência próxima com os pais, casados há 40 anos, como uma de suas maiores referências.

Antes de ingressar no mundo da moda, Ricardo foi atleta profissional de basquete e atuou por diversos times pelo Brasil. Optou por mudar de carreira em busca de maior estabilidade financeira, mas segue jogando em um time amador por hobby. No exterior, encontrou na China uma oportunidade de destaque como modelo e costuma passar alguns meses do ano no país. Já no Brasil, concilia a rotina com apresentações como dançarino ao lado de um DJ de eletrofunk em boates de Goiânia e de cidades de Minas Gerais.

Ricardo se descreve como tranquilo e sincero, mas afirma não se omitir quando algo o incomoda. No campo afetivo, admite ser romântico e se apaixonar com facilidade. Seu principal objetivo, segundo ele, é cuidar dos pais, e por isso vê o BBB como uma chance decisiva de mudar de vida. Determinado a competir pelo prêmio, reforça: “Ninguém sabe o que eu passei para estar aqui. O sol tem que brilhar para mim também”.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.