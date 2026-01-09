BBB 26: quem é Leandro, produtor cultural que está na Casa de Vidro?

Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16h08.
Leandro, de 42 anos, foi anunciado como um dos participantes da Casa de Vidro da região Nordeste, etapa da dinâmica que define novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.
Natural de Salvador, Leandro vive atualmente em Itapuã, na Bahia. Produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó ao lado de dois irmãos e enfrentou dificuldades desde a infância. Ainda criança, trabalhou vendendo picolé, amendoim na feira, raspando cana e limpando casas para ajudar nas despesas familiares.
Na juventude, chegou a viver um período nas ruas.
Desde cedo demonstrou sensibilidade artística e, anos depois, formou-se em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma universitário.
Apesar da formação, Leandro se define hoje como um “artista frustrado”, afirmando que o sonho de viver da música não se concretizou financeiramente. Por isso, leva uma rotina mais reservada e diz sentir que tem “um grito preso na garganta” e a necessidade urgente de ser feliz.
Marcado pelas quedas ao longo da vida, Leandro conta que tem poucos amigos e dificuldade em confiar nas pessoas. Em contrapartida, destaca como qualidades a organização, a coragem e a paixão pela vida.
No BBB 26, afirma que seu principal objetivo é oferecer à filha de 11 anos oportunidades que ele não teve, acreditando que sua trajetória, estratégia e olhar atento podem levá-lo longe no jogo.
Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.
A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.
Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.