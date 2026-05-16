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Nova série de comédia de Steve Carell quebra recorde de audiência na HBO

Produção ambientada em um campus universitário teve a estreia mais assistida de uma comédia da HBO em mais de 15 anos

Charly Clive, Connie Britton e Steve Carell: Katie, Elizabeth e Greg Russo, respectivamente, em 'Rooster' (Katrina Marcinowski/HBO/Divulgação)

Charly Clive, Connie Britton e Steve Carell: Katie, Elizabeth e Greg Russo, respectivamente, em 'Rooster' (Katrina Marcinowski/HBO/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12h14.

A nova série de comédia do ator Steve Carell, famoso por "The Office", se tornou um fenômeno inesperado de audiência para a HBO.

Segundo dados divulgados pela Warner Bros. Discovery, “Rooster” alcançou média de 6,5 milhões de espectadores e registrou a temporada de estreia mais assistida de uma série de comédia da HBO em mais de 15 anos.

O desempenho coloca a produção ao lado de clássicos históricos da emissora, como "Hung" e "Sex and the City", únicas comédias da HBO que tiveram média superior de audiência nos primeiros 90 dias.

A marca chama atenção porque “Rooster” estreou em 8 de março e exibiu seu episódio final em 10 de maio — ou seja, ainda segue acumulando audiência dentro da janela analisada pela HBO.

Com isso, a série já superou o desempenho de outras produções de comédia lançadas pela emissora nos últimos anos, incluindo "Girls", "Veep", "Silicon Valley" e "Insecure".

Sobre o que é ‘Rooster’?

Ambientada em um campus universitário, “Rooster” acompanha Greg Russo, personagem interpretado por Steve Carell, um autor de sucesso que vive uma relação complicada com a filha Katie, interpretada por Charly Clive.

A série foi criada por Bill Lawrence e Matt Tarses, dupla conhecida pelo trabalho em "Scrubs". Lawrence também é responsável por séries como "Ted Lasso" e "Shrinking".

Além de Carell e Charly Clive, o elenco conta com Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Connie Britton.

'Rooster' vai ter segunda temporada?

O sucesso imediato de audiência levou a HBO a renovar “Rooster” para uma segunda temporada.

A produção também começou a ganhar força na corrida do Emmy. A atuação de Carell vem sendo apontada pela imprensa americana como uma possível candidata nas categorias principais de comédia.

O ator, conhecido mundialmente por interpretar Michael Scott em "The Office", já recebeu 11 indicações ao Emmy ao longo da carreira, mas nunca venceu o prêmio.

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