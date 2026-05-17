Usa roupa nova sem lavar? Especialistas alertam para 'risco invisível'

Vestir uma roupa nova logo após a compra pode parecer inofensivo, mas dermatologistas alertam que o hábito pode provocar irritações, coceira, vermelhidão e alergias na pele. Substâncias químicas usadas na fabricação dos tecidos estão entre as principais preocupações apontadas por especialistas.

Em reportagem publicada pelo The New York Times, médicos explicaram que peças recém-fabricadas podem conter corantes, fragrâncias, fungicidas, resíduos de pesticidas e outros compostos aplicados durante o processo industrial. Segundo os especialistas, esses elementos podem desencadear reações principalmente em pessoas com pele sensível.

A dermatologista Susan Massick, do Ohio State University Wexner Medical Center, afirmou que as irritações costumam surgir em regiões de atrito, como pescoço, cintura, axilas e virilha.

Além dos produtos químicos, roupas novas também podem acumular poeira e sujeira durante o transporte e armazenamento. Ainda assim, especialistas afirmam que os maiores riscos estão ligados aos tratamentos aplicados diretamente nos tecidos, como agentes antimanchas, substâncias contra mofo, fragrâncias industriais e compostos usados para reduzir amassados.

Corantes e formaldeído estão entre os principais riscos

Os corantes aparecem entre os principais responsáveis pelas reações cutâneas, sobretudo os chamados corantes azo, frequentemente utilizados em tecidos sintéticos, como poliéster. Especialistas também citam o formaldeído, resíduos de pesticidas e fragrâncias artificiais como possíveis causadores de coceira, ardência e vermelhidão.

Uma pesquisa publicada em 2022 analisou 120 peças de roupas infantis e destinadas a gestantes vendidas em lojas físicas e pela internet na Espanha. Segundo os pesquisadores, aproximadamente 20% das amostras continham formaldeído, composto químico utilizado para evitar amassados nos tecidos.

O estudo também apontou que até roupas identificadas como “orgânicas” podem conter corantes, amaciantes e outros agentes usados durante a fabricação.

Lavar roupa nova antes de usar realmente ajuda?

Dermatologistas afirmam que lavar roupas antes do primeiro uso ajuda a reduzir parte dos resíduos irritantes, incluindo excesso de corantes, fragrâncias e formaldeído. Segundo Joaquim Rovira Solano, pesquisador da Universidade Rovira i Virgili, uma lavagem curta com água fria conseguiu remover quase todo o formaldeído encontrado nas peças analisadas no estudo de 2022.

Apesar disso, alguns tratamentos químicos são desenvolvidos para permanecer nos tecidos mesmo após várias lavagens. Entre eles estão compostos antimicrobianos e retardantes de chama aplicados principalmente em roupas esportivas. Especialistas também recomendam arejar ou vaporizar peças com indicação de lavagem a seco antes do primeiro uso para diminuir odores e resíduos químicos superficiais.

Quando procurar um dermatologista

Segundo os especialistas, a reação mais comum é a dermatite de contato irritativa, condição que provoca vermelhidão e coceira pouco tempo após o contato com o tecido.

Outra possibilidade menos frequente é a dermatite alérgica de contato. Nesse caso, o organismo desenvolve sensibilidade após exposições repetidas a determinada substância. Os sintomas podem incluir inchaço, bolhas, ardência, descamação e erupções que surgem dias depois do uso da roupa.

Em meio a isso, dermatologistas orientam evitar coçar a região irritada para reduzir o risco de manchas e infecções. Caso os sintomas persistam, a recomendação é procurar avaliação médica.