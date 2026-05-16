James Franco entra para elenco do novo filme de Rambo

O ator James Franco ("Homem Aranha") entrou para o elenco de “John Rambo”, novo filme da franquia iniciada por Sylvester Stallone nos anos 1980.

Segundo a revista Variety, Franco terá uma pequena participação no longa, que será estrelado por Noah Centineo no papel do jovem Rambo.

David Harbour ("Stranger Things") também integra o elenco como o major Trautman, oficial comandante do personagem.

Dirigido por Jalmari Helander, de Sisu, “John Rambo” funcionará como uma história de origem da franquia e se passará antes dos acontecimentos do primeiro filme, lançado em 1982. As filmagens já foram concluídas na Tailândia.

A participação marca o retorno de James Franco a uma grande produção de estúdio após quase uma década. Durante o Festival de Cannes, o ator afirmou ao Deadline que havia acabado de concluir um papel em um “grande filme de estúdio”, previsto para estrear entre o fim de 2026 e meados de 2027.