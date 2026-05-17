Datafolha: áreas prioritárias para o eleitor são as piores avaliadas no governo Lula

As áreas que o eleitor brasileiro mais quer ver como prioridade no próximo governo coincidem, em boa parte, com aquelas em que a gestão Lula (PT) recebe a pior avaliação. É o que mostra pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 17.

No levantamento, segurança pública aparece como o setor de pior desempenho da gestão para 16% dos entrevistados. Saúde vem logo atrás, com 15%, seguida por economia e combate à corrupção, ambas com 13%.

Quando o instituto perguntou o que o eleitor quer ver como prioridade do próximo mandato, a saúde lidera com folga (34%), seguida por educação (15%), segurança (12%) e economia (11%).

Três das quatro estão entre os pontos em que a atual administração tem pior avaliação.

Onde o governo tem pior avaliação

Segurança pública aparece como a pior área do governo para 16% dos entrevistados. Saúde vem em seguida, com 15%, e economia e combate à corrupção empatam com 13% cada.

Na sequência aparecem educação (5%), combate à fome e à miséria (4%), combate ao desemprego (3%), meio ambiente (3%) e relações exteriores (2%).

Outras áreas — ciência e tecnologia, direitos humanos, cultura, habitação, igualdade racial e povos indígenas — marcaram 1% cada.

Disseram que todas as áreas vão mal 6% dos entrevistados, e 5% afirmaram que nenhuma vai mal. Outros 7% não opinaram.

Onde o governo se sai melhor

O melhor desempenho da gestão, segundo o eleitor, está no combate à fome e à miséria (13%), à frente do combate ao desemprego (10%) e da educação (10%) — esta última também na lista de prioridades para o próximo mandato.

Num segundo grupo aparecem saúde e igualdade racial (6% cada), seguidas de habitação, cultura e relações exteriores (5% cada), direitos humanos (4%) e povos indígenas (3%).

Economia e segurança pública somam apenas 2% cada como áreas de melhor desempenho, e combate à corrupção, meio ambiente e ciência e tecnologia, 1% cada.

Para 19% dos entrevistados, nenhuma área se destaca positivamente; 7% não souberam responder.

Diferenças por gênero, idade e eleitor

A avaliação crítica do governo é parecida entre homens e mulheres, com uma exceção: 19% delas apontam a saúde como pior área, ante 11% deles.

Entre jovens de 16 a 24 anos, a economia ganha peso: 21% citam o tema como ponto mais fraco da gestão, contra apenas 5% entre os eleitores com 60 anos ou mais.

Mulheres e jovens foram grupos importantes para a vitória de Lula em 2022.

Mesmo entre quem declara voto em Lula em 2026, segurança pública lidera as críticas (18%), seguida de saúde (14%) e combate à corrupção (10%).

No eleitorado de Flávio Bolsonaro (PL), o combate à corrupção aparece em primeiro lugar entre as piores áreas (17%), à frente de economia (16%), segurança (14%) e saúde (14%).

Outros 12% afirmaram que todas as áreas tiveram desempenho ruim sob o petista.

Outras prioridades para o próximo presidente

Depois das quatro áreas dominantes, foram citados como prioridade:

combate à fome e à miséria (7%)

combate à corrupção (7%)

combate ao desemprego (6%)

direitos humanos (2%)

meio ambiente (1%)

habitação (1%)

igualdade racial (1%)

ciência e tecnologia (1%)

Cultura, povos indígenas e relações exteriores não pontuaram. Para 2%, todas as áreas são prioritárias; outros 2% não souberam responder.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em pontos de fluxo nos dias 12 e 13 de maio. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.