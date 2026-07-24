‘A Odisseia’: conheça 6 expressões do clássico de Homero usadas até hoje

Quase três mil anos depois de ser atribuída a Homero, "A Odisseia" segue viva muito além das páginas da literatura clássica. O poema épico inspirou filmes, livros e séries, além de deixar uma marca permanente no idioma.

Diversas palavras e expressões usadas diariamente surgiram a partir da jornada de Odisseu e de personagens que cruzam seu caminho.

Um clássico que atravessou gerações

Ao lado da Ilíada, "A Odisseia" integra os dois grandes poemas atribuídos a Homero. Enquanto a primeira acompanha episódios da Guerra de Troia, a segunda narra a longa viagem de retorno de Odisseu ao reino de Ítaca, enfrentando monstros, deuses e desafios que transformaram sua aventura em uma das histórias mais influentes da cultura ocidental.

Essa influência chegou ao vocabulário. Nomes de personagens, situações e acontecimentos da narrativa ganharam novos significados ao longo dos séculos e passaram a fazer parte da linguagem cotidiana.

'Odisseia'

A palavra deixou de identificar apenas o poema e passou a designar qualquer jornada longa, complicada ou cheia de obstáculos. É comum ouvir que uma viagem, um processo burocrático ou até um deslocamento no trânsito "foi uma odisseia".

'Canto da sereia'

Na obra, as sereias atraem navegantes com uma canção irresistível. Para atravessar esse trecho em segurança, Odisseu ordena que sua tripulação tampe os ouvidos com cera, enquanto ele permanece amarrado ao mastro do navio para ouvir a melodia sem ceder à tentação.

A expressão passou a representar promessas sedutoras que escondem riscos ou consequências negativas.

'Entre Cila e Caríbdis'

Depois das sereias, Odisseu precisa escolher entre dois perigos inevitáveis: o monstro Cila e o redemoinho Caríbdis. A travessia simboliza um dilema em que todas as alternativas trazem perdas.

Por isso, a expressão é usada para descrever situações em que qualquer decisão envolve consequências difíceis.

'Mentor'

O nome pertence ao amigo encarregado de cuidar da família de Odisseu durante sua ausência. Com o passar dos séculos, especialmente após obras posteriores inspiradas na epopeia, "mentor" tornou-se sinônimo de conselheiro, orientador ou guia experiente.

Hoje, o termo aparece em universidades, empresas e programas de desenvolvimento profissional, além de ter dado origem à palavra "mentoria".

'Homérico'

O adjetivo deriva diretamente do nome de Homero. Seu uso atual descreve acontecimentos grandiosos, trabalhos gigantescos ou feitos extraordinários, em referência à dimensão épica das histórias atribuídas ao poeta grego.

'Estentóreo'

Menos conhecido, o termo nasceu de Estentor, um personagem citado na Ilíada por possuir uma voz comparável à de cinquenta homens reunidos. Desde então, "estentóreo" passou a caracterizar vozes extremamente fortes e potentes.

Novo filme de Nolan reconta a história

O interesse por "A Odisseia" ganhou novo fôlego com a adaptação dirigida por Christopher Nolan. O longa, que estreou neste mês, reúne um elenco estrelado com Matt Damon no papel de Odisseu, além de Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

O filme estreou com força nas bilheterias, arrecadou cerca de US$ 264 milhões em seu primeiro fim de semana e ultrapassou a marca de US$ 300 milhões em apenas seis dias de exibição. O desempenho reforça como a epopeia escrita há quase três mil anos continua despertando interesse e conquistando novas gerações por meio do cinema.