Quem Robert Pattinson interpreta em 'A Odisseia'? Conheça a história do personagem

Robert Pattinson integra o elenco de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan inspirado no clássico poema épico de Homero. Na produção, o ator interpreta um personagem que se torna um dos maiores obstáculos para o protagonista durante sua tentativa de recuperar o reino após duas décadas de ausência.

Enquanto Odisseu enfrenta uma longa jornada para voltar a Ítaca depois da Guerra de Troia, o poder em seu palácio é ameaçado por um grupo de homens que acredita que o rei morreu. Entre eles está aquele que assume a liderança dos pretendentes e se torna um dos principais antagonistas da história.

Qual é o papel de Robert Pattinson em 'A Odisseia'?

Robert Pattinson interpreta Antínoo, o mais influente e agressivo entre os pretendentes de Penélope. Na obra de Homero, ele lidera o grupo de nobres que ocupa o palácio de Odisseu durante sua longa ausência, acreditando que o rei jamais retornará a Ítaca.

Determinado a assumir o trono, Antínoo pressiona Penélope para escolher um novo marido enquanto, ao lado dos demais pretendentes, vive às custas da família real, consome as riquezas do palácio e ignora as tradições de hospitalidade da Grécia Antiga.

Descrito como o mais arrogante, violento e autoritário entre os pretendentes, Antínoo torna-se o principal responsável pelas ameaças enfrentadas por Penélope e Telêmaco, consolidando-se como um dos maiores adversários de Odisseu na reta final da história.

Qual é a importância de Antínoo na história?

Ao longo de "A Odisseia", Antínoo representa a desordem instalada em Ítaca durante a ausência de Odisseu. Além de liderar os pretendentes, ele ameaça diretamente Telêmaco, filho do rei, e se torna o principal símbolo da perda de autoridade do antigo governante.

Sua presença aumenta a tensão na reta final da narrativa, quando Odisseu finalmente retorna ao reino e precisa enfrentar aqueles que ocuparam seu palácio.

O que esperar de Robert Pattinson na trama?

No filme de Christopher Nolan, Robert Pattinson dá vida a um dos personagens mais importantes da etapa final da história.

Como líder dos pretendentes, Antínoo desempenha um papel decisivo no conflito que marca o retorno de Odisseu a Ítaca e ajuda a construir um dos confrontos mais aguardados da adaptação.

Ao lado de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o e Elliot Page, Pattinson interpreta um personagem que simboliza a disputa pelo poder e a principal ameaça enfrentada pelo herói ao voltar para casa.