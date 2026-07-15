Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem Robert Pattinson interpreta em 'A Odisseia'? Conheça a história do personagem

Ator vive um dos principais antagonistas da obra de Homero, responsável por liderar os pretendentes que ocupam o palácio de Odisseu em Ítaca

Robert Pattinson: ator vive Antínoo, rival de Odisseu durante seu retorno a Ítaca (Universal Pictures/Reprodução)

Robert Pattinson: ator vive Antínoo, rival de Odisseu durante seu retorno a Ítaca (Universal Pictures/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de julho de 2026 às 08h26.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

Robert Pattinson integra o elenco de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan inspirado no clássico poema épico de Homero. Na produção, o ator interpreta um personagem que se torna um dos maiores obstáculos para o protagonista durante sua tentativa de recuperar o reino após duas décadas de ausência.

Enquanto Odisseu enfrenta uma longa jornada para voltar a Ítaca depois da Guerra de Troia, o poder em seu palácio é ameaçado por um grupo de homens que acredita que o rei morreu. Entre eles está aquele que assume a liderança dos pretendentes e se torna um dos principais antagonistas da história.

Qual é o papel de Robert Pattinson em 'A Odisseia'?

Robert Pattinson interpreta Antínoo, o mais influente e agressivo entre os pretendentes de Penélope. Na obra de Homero, ele lidera o grupo de nobres que ocupa o palácio de Odisseu durante sua longa ausência, acreditando que o rei jamais retornará a Ítaca.

Determinado a assumir o trono, Antínoo pressiona Penélope para escolher um novo marido enquanto, ao lado dos demais pretendentes, vive às custas da família real, consome as riquezas do palácio e ignora as tradições de hospitalidade da Grécia Antiga.

Descrito como o mais arrogante, violento e autoritário entre os pretendentes, Antínoo torna-se o principal responsável pelas ameaças enfrentadas por Penélope e Telêmaco, consolidando-se como um dos maiores adversários de Odisseu na reta final da história.

Qual é a importância de Antínoo na história?

Ao longo de "A Odisseia", Antínoo representa a desordem instalada em Ítaca durante a ausência de Odisseu. Além de liderar os pretendentes, ele ameaça diretamente Telêmaco, filho do rei, e se torna o principal símbolo da perda de autoridade do antigo governante.

Sua presença aumenta a tensão na reta final da narrativa, quando Odisseu finalmente retorna ao reino e precisa enfrentar aqueles que ocuparam seu palácio.

O que esperar de Robert Pattinson na trama?

No filme de Christopher Nolan, Robert Pattinson dá vida a um dos personagens mais importantes da etapa final da história.

Como líder dos pretendentes, Antínoo desempenha um papel decisivo no conflito que marca o retorno de Odisseu a Ítaca e ajuda a construir um dos confrontos mais aguardados da adaptação.

Ao lado de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o e Elliot Page, Pattinson interpreta um personagem que simboliza a disputa pelo poder e a principal ameaça enfrentada pelo herói ao voltar para casa.

Acompanhe tudo sobre:FilmesCinema

Mais de Pop

'Alvin e os Esquilos' ganharão novo filme e conteúdo digital após acordo milionário

De craque a ídolo pop: como Haaland mobilizou milhões de fãs na China

Quanto custa o guaxinim de Haaland? Veja preço e como ele foi levado à Noruega

Quem Tom Holland interpreta em 'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan?

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Mais de mil imóveis da Caixa entram em leilão com descontos de até 67%

Mundo

EUA lança nova onda de ataques ao Irã; Teerã ameaça fechar rotas marítimas

Negócios

Dois gaúchos abriram um mercadinho durante a faculdade. Hoje a rede fatura R$ 20 milhões

Tecnologia

79% dos ataques de ransomware já começam por uma identidade roubada, diz Sophos