Vai chover no show do Harry Styles hoje? Confira previsão do tempo

Harry Styles: cantor se apresenta durante a turnê "Together, Together Tour". (Reprodução/Instagram/@harrystyles)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de julho de 2026 às 11h20.
Harry Styles sobe ao palco nesta sexta-feira, 24, para a última noite da Together, Together Tour em São Paulo. A apresentação acontece no MorumBIS, às 20h45.
Após duas noites de apresentação com clima quente e seco, Styles e seus fãs devem enfrentar um tempo diferente para o show desta noite.
Nesta semana, a Defesa Civil alertou sobre uma mudança no tempo no Estado de São Paulo entre quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24.
Nesse período, já foi possível ver as temperaturas caindo e a chuva chegando em diversas regiões da capital paulista.
Para sexta-feira, as temperaturas devem se manter baixas durante todo o dia, com uma máxima de 18° e mínima de 14°.
Já a chuva está prevista para durar o dia todo, com uma média de 30 mm no dia, porém sem raios.
A principal recomendação para os fãs que pretendem ir ao show de Harry Styles no MorumBIS hoje é levar uma capa de chuva reforçada, boné e agasalhos com capuz, que também possam proteger do vento.
No entanto, a Defesa Civil de São Paulo deixou algumas orientações para casos de clima extremo, como evitar áreas de alagamento, procurar abrigo seguro e manter distâncias de árvores e estruturas metálicas.
Em casos de emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).