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Vai chover no show do Harry Styles hoje? Confira previsão do tempo

Defesa Civil divulga alerta sobre mudança do tempo e queda nas temperaturas no estado de São Paulo nesta sexta-feira, 24

Harry Styles: cantor se apresenta durante a turnê "Together, Together Tour". (Reprodução/Instagram/@harrystyles)

Harry Styles: cantor se apresenta durante a turnê "Together, Together Tour". (Reprodução/Instagram/@harrystyles)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de julho de 2026 às 11h20.

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Harry Styles sobe ao palco nesta sexta-feira, 24, para a última noite da Together, Together Tour em São Paulo. A apresentação acontece no MorumBIS, às 20h45.

Após duas noites de apresentação com clima quente e seco, Styles e seus fãs devem enfrentar um tempo diferente para o show desta noite.

Confira a previsão do tempo para o show do Harry Styles

Nesta semana, a Defesa Civil alertou sobre uma mudança no tempo no Estado de São Paulo entre quinta-feira, 23, e sexta-feira, 24.

Nesse período, já foi possível ver as temperaturas caindo e a chuva chegando em diversas regiões da capital paulista.

Para sexta-feira, as temperaturas devem se manter baixas durante todo o dia, com uma máxima de 18° e mínima de 14°.

Já a chuva está prevista para durar o dia todo, com uma média de 30 mm no dia, porém sem raios.

Como se proteger da chuva?

A principal recomendação para os fãs que pretendem ir ao show de Harry Styles no MorumBIS hoje é levar uma capa de chuva reforçada, boné e agasalhos com capuz, que também possam proteger do vento.

No entanto, a Defesa Civil de São Paulo deixou algumas orientações para casos de clima extremo, como evitar áreas de alagamento, procurar abrigo seguro e manter distâncias de árvores e estruturas metálicas.

Em casos de emergência, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

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