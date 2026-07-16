'A Odisseia': quais deuses e criaturas aparecem no filme de Christopher Nolan?

"A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan, estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 16, levando às telas uma nova adaptação do clássico poema de Homero. Ao longo da trama, Odisseu cruza o caminho de deuses, monstros e outras figuras da mitologia grega enquanto tenta retornar ao reino de Ítaca após o fim da Guerra de Troia.

Assim como no texto original, a mitologia ocupa papel central na narrativa. No entanto, Nolan opta por uma abordagem mais realista em alguns momentos, deixando a natureza sobrenatural de certas figuras em aberto e oferecendo uma nova leitura de alguns episódios presentes na obra de Homero.

Quem são as figuras mitológicas que aparecem em 'A Odisseia'?

Atena

Interpretada por Zendaya, Atena é uma das principais divindades da história e protetora de Odisseu na tradição grega.

No poema de Homero, ela acompanha o herói durante boa parte da viagem e interfere em diferentes momentos para ajudá-lo. No longa, aparece principalmente como uma manifestação dos traumas deixados pela Guerra de Troia, levando o protagonista a refletir sobre suas escolhas e o desejo de voltar para casa.

Calipso

Charlize Theron interpreta Calipso, a ninfa que vive na ilha de Ogígia.

Na obra original, ela mantém Odisseu como prisioneiro e amante durante sete anos. A adaptação preserva esse período de permanência na ilha, mas apresenta a personagem de forma mais ambígua, sem confirmar explicitamente sua natureza divina.

Caríbdis

Caríbdis representa um dos maiores perigos enfrentados pelo herói durante a travessia.

Na mitologia grega, trata-se de um gigantesco monstro marinho associado a um redemoinho capaz de engolir embarcações inteiras. Odisseu precisa decidir entre passar por essa ameaça ou navegar próximo de Cila.

Cila

Cila é uma das criaturas marinhas mais conhecidas da mitologia grega.

Descrita como um monstro de seis cabeças, habita o estreito oposto ao de Caríbdis e ataca os navios que cruzam a região. Para evitar um perigo ainda maior, Odisseu decide navegar próximo de Cila, sacrificando parte de sua tripulação para conseguir seguir viagem.

Circe

Vivida por Samantha Morton, Circe é a feiticeira que habita a ilha de Eéia.

Na tradição grega, ela transforma os companheiros de Odisseu em porcos. Com a ajuda do deus Hermes, o herói consegue resistir aos feitiços da personagem e convence Circe a devolver seus homens à forma humana.

Lestrigões

Os lestrigões são uma raça de gigantes canibais que aparece durante a jornada de Odisseu.

Embora a sequência seja mais curta do que no poema, eles continuam responsáveis por destruir boa parte das embarcações do herói usando apenas a força física.

Polifemo

Polifemo é um ciclope, filho do deus Poseidon, e protagoniza um dos episódios mais conhecidos da Odisseia.

Na versão de Homero, Odisseu embebeda o gigante antes de cegá-lo e escapar da caverna escondido sob as ovelhas. Já no filme, o protagonista o ataca enquanto ele dorme, sem recorrer ao plano envolvendo o vinho.

Sereias

As sereias também fazem parte da viagem de volta a Ítaca.

Seguindo a tradição mitológica, elas utilizam o canto para atrair navegantes e conduzi-los à morte. Durante a travessia, um dos integrantes da tripulação acaba sucumbindo ao chamado dessas criaturas.

Tirésias

O lendário vidente cego de Tebas também está presente na adaptação.

Interpretado por James Remar, Tirésias é consultado por Odisseu durante sua descida ao submundo. Ele alerta o herói sobre os perigos que ainda encontrará no caminho de volta e sobre a ira de Poseidon, desempenhando praticamente a mesma função descrita por Homero.