Ele pediu divórcio, a fortuna dobrou por causa da IA, e agora ex-esposa receberá US$ 645 mi

Em 2022, um tribunal sul-coreano mandou Chey Tae-won pagar cerca de US$ 45 milhões à ex-mulher, Roh Soh-yeong. Ele achou pouco justo. Ela achou pouco. Os dois recorreram, e o processo se arrastou por mais quatro anos.

Foi o pior negócio da vida dele. Nesta sexta-feira, 24, o Tribunal Superior de Seul fixou a indenização em US$ 645 milhões, em dinheiro.

Catorze vezes mais. É a maior soma já determinada em um divórcio na Coreia do Sul, e a explicação para o salto não está na conduta de nenhum dos dois: está no boom da inteligência artificial.

Chey, de fortuna estimada em US$ 5 bilhões, comanda desde 1998 o Grupo SK, um conglomerado com mais de 150 empresas — de telefonia a energia. A joia da coroa é a SK Hynix, segunda maior fabricante mundial de chips de memória e, hoje, uma das companhias mais estratégicas do planeta.

O motivo do aumento expressivo de patrimônio é técnico, mas simples: para funcionar, os chips de IA da Nvidia precisam de um tipo específico de memória, a HBM, capaz de despejar dados na velocidade que os modelos exigem. A SK Hynix faz mais da metade de toda a HBM do mundo. Sem ela, a infraestrutura de IA não roda — o que explica por que Chey aparece com frequência ao lado de Jensen Huang, CEO da Nvidia, e por que a Coreia do Sul se tornou peça central na cadeia global de semicondutores.

A carta no jornal

O casamento durou 34 anos e nasceu no coração do poder sul-coreano: Roh Soh-yeong é filha de Roh Tae-woo, presidente eleito em 1988. A ruptura veio a público de um jeito pouco convencional. Em 2015, Chey publicou uma carta de três páginas em um jornal do país admitindo um caso extraconjugal, do qual havia nascido um filho.

Dois anos depois, entrou com o pedido de divórcio. Não houve acordo sobre a divisão de bens, e começou aí quase uma década de litígio. A tese da defesa dele era que boa parte da riqueza fora herdada, Chey é sobrinho do fundador do grupo e, portanto, não deveria entrar na partilha.

O relógio que jogou contra ele

Aqui está a ironia que define o caso. Entre o pedido de divórcio, em 2017, e a sentença desta sexta-feira, o valor de mercado da SK Hynix subiu cerca de 2.500%. A companhia deixou de ser uma fabricante de memória entre outras para virar gargalo da economia da IA. A receita do primeiro trimestre de 2026 quase triplicou na comparação anual, para cerca de US$ 35 bilhões.

Em 10 de julho, a empresa estreou na Nasdaq levantando US$ 26,5 bilhões — a maior abertura de capital de uma empresa estrangeira nos Estados Unidos, atrás apenas do IPO da SpaceX, semanas antes. Hoje, vale cerca de US$ 955 bilhões. Foi Chey quem tocou o sino de abertura.

Cada mês de processo, portanto, engordava exatamente o patrimônio em disputa. E o tribunal decidiu que essa valorização não caiu do céu.

"O preço das ações da SK subiu acentuadamente durante o processo judicial. Não podemos dizer que as contribuições gerenciais do presidente Chey não tiveram nenhum papel nesse aumento", registrou a decisão, segundo o Financial Times.

O que muda no grupo (quase nada)

Apesar do valor, analistas avaliam que o controle acionário não corre risco. Chey deve conseguir levantar o dinheiro vendendo participações em negócios periféricos, como a fabricante de wafers SK Siltron, ou tomando empréstimos com ações em garantia. "Não haverá grande impacto no controle de Chey", diz Park Ju-geun, do instituto Leaders Index.

Os US$ 645 milhões equivalem a cerca de 12% da fortuna dele, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg. Os advogados de Chey dizem que ainda vão decidir se recorrem; os de Roh não comentaram. As ADRs da SK Hynix caíam 6,4% na tarde desta sexta em Nova York.

Fica a moral involuntária da história: enquanto as gigantes da tecnologia despejam centenas de bilhões de dólares na infraestrutura de inteligência artificial, uma das maiores fortunas criadas por esse ciclo acabou de ser dividida num tribunal de família.