Quem Anne Hathaway interpreta em 'A Odisseia'? Conheça a história da personagem

Anne Hathaway integra o elenco de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan inspirado no clássico poema épico de Homero. Na adaptação, a atriz interpreta uma das figuras mais importantes da narrativa, responsável por sustentar o reino de Ítaca enquanto Odisseu enfrenta uma longa viagem de volta para casa após a Guerra de Troia.

A história acompanha o retorno do rei depois de duas décadas de ausência, mas também mostra os desafios vividos por aqueles que permaneceram em Ítaca. Nesse cenário, a atuação de Penélope se torna decisiva para proteger a família, preservar o trono e impedir que o poder seja tomado por seus adversários.

Quem Anne Hathaway interpreta em 'A Odisseia'?

Anne Hathaway interpreta Penélope, rainha de Ítaca e esposa de Odisseu. Na obra de Homero, ela permanece no reino durante os vinte anos em que o marido está distante, primeiro na Guerra de Troia e depois enfrentando os inúmeros obstáculos que atrasam seu retorno.

Ao longo desse período, Penélope precisa administrar o palácio e proteger os interesses da família diante da crescente pressão dos pretendentes, que acreditam na morte de Odisseu e disputam seu lugar no trono.

Penélope é um dos grandes símbolos da mitologia grega

Na mitologia grega, Penélope ficou conhecida por sua lealdade, inteligência e perseverança.

Enquanto dezenas de nobres ocupam o palácio e insistem para que ela escolha um novo marido, a rainha encontra maneiras de adiar essa decisão e impedir que o reino passe para as mãos dos pretendentes.

Sua estratégia permite preservar o legado de Odisseu e garantir os direitos de Telêmaco, filho do casal, até que o verdadeiro rei consiga retornar a Ítaca.

Qual é o papel de Penélope na história?

Embora Odisseu seja o protagonista da epopeia, Penélope desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da história.

Enquanto o herói enfrenta monstros, tempestades e a intervenção dos deuses em sua viagem de volta a Ítaca, a rainha resiste às tentativas dos pretendentes de tomar o controle do reino e mantém a legitimidade da família real.

Sua determinação garante que Odisseu ainda tenha um reino para recuperar quando finalmente retorna, tornando Penélope uma das personagens centrais de "A Odisseia".

Na adaptação de Christopher Nolan, Anne Hathaway interpreta essa figura essencial da mitologia grega ao lado de Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Elliot Page, integrando o núcleo principal da história que acompanha o destino de Ítaca e o retorno de Odisseu.