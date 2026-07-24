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Como conseguir ingressos para a 'Audição do Jão'?

Cantor irá realizar evento para que fãs escutem o álbum "Memórias Póstumas" antes do lançamento oficial

Jão: cantor fará anúncio na sexta, 24, ao meio dia (Reprodução/Instagram/@jaoqg)

Jão: cantor fará anúncio na sexta, 24, ao meio dia (Reprodução/Instagram/@jaoqg)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de julho de 2026 às 12h55.

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Jão está de volta! E com ele, a tradicional audição que acontece antes do lançamento de todos os seus álbuns. O evento será no Vale do Anhangabaú no próximo domingo, 25, às 17 horas.

"Memórias Póstumas", o quinto álbum de estúdio de Jão, foi escrito sobre as experiências do cantor durante sua pausa de um ano na carreira. O lançamento nas plataformas digitais está previsto para as 21 horas de domingo.

Como conseguir ingressos para a audição do Jão?

As informações oficiais sobre a audição de Memórias Póstumas foram divulgadas pelo QG do Jão, equipe destinada à comunicação do cantor com os fãs, nas redes sociais.

A distribuição de ingressos começa nesta sexta-feira, 24, às 18 horas, e será de responsabilidade da Eventim. As entradas serão gratuitas e limitadas conforme a disponibilidade. É esperado que até 15 mil fãs estejam presentes no evento.

É importante notar que a audição é uma listening party, e não um show. No evento, os fãs escutarão a versão gravada do álbum, a mesma que estará disponível no Spotify.

A primeira apresentação ao vivo de "Memórias Póstumas" ainda não foi confirmada.

Tudo que você precisa saber sobre 'Memórias Póstumas'

Na manhã de quinta-feira, 23, Jão anunciou seu novo álbum "Memórias Póstumas", que será lançado no próximo domingo, 26. A revelação ocorreu pelas redes sociais e pelo site do cantor, que foi alterado especialmente para o lançamento.

Por meio do Instagram, Jão divulgou um teaser de anúncio com um monólogo que trata sobre luto, a vontade de cantar e a necessidade humana de amar aqueles que já se foram.

O texto é ilustrado por gravações inéditas e imagens da infância do cantor ao lado de seu pai, que morreu em 2025.

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