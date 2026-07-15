Quem Zendaya interpreta em 'A Odisseia'? Conheça a história da personagem

O novo filme "A Odisseia", dirigido por Christopher Nolan, traz uma das famosas histórias épicas da Grécia Antiga para as telas de cinema modernas. A adaptação reúne um dos elencos mais grandiosos dos últimos anos para interpretar heróis, deuses e vilões que tiveram seu conto repassado por gerações.

O longa-metragem irá acompanhar a longa viagem de Odisseu após a Guerra de Troia, momento em que o poder em seu palácio é ameaçado por um grupo de homens que acredita que o rei morreu.

Qual é o papel de Zendaya em 'A Odisseia'?

Um dos nomes mais populares do elenco é a atriz americana Zendaya. Na trama, ela interpreta Atena, deusa da sabedoria e da guerra. Na obra de Homero, ela age como uma mentora e protetora de Odisseu durante suas viagens.

Na obra, Atena é a principal aliada do herói e o ajuda a enfrentar obstáculos criados por Poseidon, rei dos mares, que tenta impedi-lo de voltar para sua esposa, Penélope.

Na mitologia grega, "A Odisseia" funciona como uma continuação de outra obra muito famosa: "A Ilíada", que narra o último ano da Guerra de Troia.

O que esperar de Atena em 'A Odisseia'?

Além do seu papel crucial na jornada de Odisseu, Atena também atua nos bastidores em Ítaca, protegendo Telêmaco, filho do viajante com Penélope, das ameaças que rondam o palácio.

Na versão de Nolan, a expectativa é que Atena ganhe uma representação mais realista e psicológica. A deusa é abordada como uma figura ambígua, quase como uma personificação da própria mente, da intuição e da genialidade estratégica dos protagonistas durante momentos difíceis.