Sobre o que é 'A Odisseia'? O clássico que inspirou o novo filme de Christopher Nolan

Depois de conquistar o Oscar com "Oppenheimer", Christopher Nolan decidiu adaptar uma das histórias mais importantes da literatura mundial. "A Odisseia" chega aos cinemas levando para as telas um poema escrito há quase três mil anos, repleto de aventuras, mitologia e personagens que continuam influenciando a cultura até hoje.

A história acontece depois da Guerra de Troia

"A Odisseia" é atribuída ao poeta Homero e foi composta entre os séculos VIII e VII a.C. A obra funciona como uma continuação de "Ilíada", poema que narra os acontecimentos da Guerra de Troia.

Por isso, conhecer o conflito ajuda a entender o contexto do filme. Após a vitória dos gregos, o rei Odisseu parte para sua terra natal, Ítaca, mas a viagem se transforma em uma jornada de dez anos repleta de obstáculos.

Quem é Odisseu?

O protagonista é o rei de Ítaca, conhecido pelos romanos como Ulisses. Inteligente e estrategista, ele ficou famoso por idealizar o Cavalo de Troia, plano que permitiu aos gregos invadir a cidade e vencer a guerra.

Ao longo da viagem de volta para casa, Odisseu enfrenta desafios que colocam à prova sua coragem, sua liderança e sua capacidade de sobreviver.

Os deuses influenciam cada passo da jornada

A mitologia grega é parte essencial da narrativa. Os deuses interferem diretamente no destino dos mortais, favorecendo ou dificultando suas escolhas.

Poseidon, deus dos mares, torna-se o maior inimigo de Odisseu após o herói cegar Polifemo, um ciclope que também é filho da divindade. A partir desse momento, tempestades e tragédias passam a acompanhar sua embarcação. Já Atena atua como protetora de Odisseu, oferecendo orientação e ajudando o herói em momentos decisivos.

Grande parte da fama de "A Odisseia" vem dos encontros de Odisseu com figuras lendárias da mitologia. Entre elas estão Polifemo, o ciclope de um único olho; Circe, a feiticeira que transforma homens em animais; as sereias, cujo canto leva marinheiros à destruição; e Calipso, a ninfa que mantém o herói preso em sua ilha durante anos. Também aparecem povos fantásticos, como os Lotófagos, cuja planta faz qualquer viajante esquecer seu objetivo e abandonar o desejo de voltar para casa.

O que acontece em Ítaca?

Enquanto Odisseu enfrenta perigos pelo mar, a vida continua em seu reino. Penélope, sua esposa, passa anos resistindo aos nobres que desejam ocupar o trono por meio do casamento. Ao mesmo tempo, Telêmaco, filho do casal, inicia sua própria jornada em busca de notícias sobre o pai desaparecido.

Essas duas histórias se desenvolvem em paralelo até o retorno do herói.

É preciso conhecer a mitologia para assistir ao filme?

A história pode ser acompanhada por quem nunca teve contato com a mitologia grega. Ainda assim, entender quem são os principais deuses, saber o que foi a Guerra de Troia e conhecer a relação entre Odisseu, Penélope e Telêmaco torna a experiência mais rica e ajuda a compreender as motivações dos personagens.

A adaptação de Christopher Nolan reúne um elenco liderado por Matt Damon no papel de Odisseu, além de Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Robert Pattinson. O filme estreia no Brasil no dia 16 de julho, na próxima quinta-feira.

As primeiras impressões da crítica após a première do filme em Londres, na Inglaterra, destacam o alcance visual da produção, as sequências de batalha e a fotografia em grande formato. Diversos críticos afirmaram que Nolan entrega uma experiência cinematográfica pensada para as telas de cinema, com imagens grandiosas e narrativa emocional.

“Um verdadeiro banquete cinematográfico. Uma versão grandiosa e envolvente da epopeia de Homero, com a marca inconfundível de Christopher Nolan. É sinceramente difícil imaginar qualquer outro cineasta no planeta capaz de levar essa obra original para as telas com tamanha escala, abrangência e emoção”, escreveu Peri Nemiroff, do Collider.