Sábados alternados, três meses, sala com pares: o formato do novo Pós-MBA da Saint Paul

A Saint Paul Escola de Negócios lançou o Pós-MBA, formação presencial voltada a profissionais que já ocupam cargos de liderança e precisam atualizar um repertório específico sem se afastar do trabalho por um ano ou mais.

O programa concentra a experiência em aproximadamente três meses, com encontros em seis sábados alternados e carga horária de até 48 horas presenciais em São Paulo.

O novo produto chega em dois formatos: Pós-MBA em Liderança e Pós-MBA em Inteligência Artificial. Ambos seguem a mesma estrutura de calendário e duração, mas atendem demandas diferentes dentro da mesma faixa de carreira, a de quem já decide no dia a dia e busca atualização aplicada, não um segundo diploma completo.

Quer saber se o Pós-MBA é para você? Fale com um consultor da Saint Paul e descubra qual dos dois programas, Liderança ou Inteligência Artificial, combina com o seu momento de carreira

Como funciona o Pós-MBA da Saint Paul

O formato foi desenhado para caber na rotina de quem já lidera pessoas, áreas ou negócios. Em vez do calendário estendido de um MBA tradicional, os dois programas concentram o conteúdo em sábados alternados ao longo de três meses, com aulas que combinam discussão de casos reais, exercícios práticos e a presença de professores e profissionais de mercado.

Ao final, o participante recebe certificação de curso livre pela Saint Paul. As condições comerciais, incluindo valores e formas de pagamento, são detalhadas diretamente com um consultor da escola.

Dois caminhos: liderança ou inteligência artificial

O Pós-MBA em Liderança mira gestores que já dominam a área técnica, mas precisam ampliar a capacidade de liderar pessoas, decisões e mudanças, incluindo a transição provocada pela inteligência artificial dentro das próprias equipes.

O conteúdo cobre identidade e papel do líder, feedback e conversas difíceis, tomada de decisão sob pressão e condução de processos de mudança.

Sente que o repertório técnico já não é suficiente para o próximo passo? O Pós-MBA da Saint Paul foi desenhado para gestores nessa exata transição, em três meses, sem pausar a carreira. Converse com um consultor e entenda como funciona

Já o Pós-MBA em Inteligência Artificial é voltado a executivos e empresários que não querem virar especialistas técnicos, mas precisam de critério para decidir onde e como aplicar IA no próprio negócio. A grade cobre fundamentos da tecnologia sem tecnicismo, estratégia e modelos de negócio, dados, governança e risco, além de agentes e automação.

Turma curada, não vaga aberta

Um dos diferenciais que a Saint Paul destaca no lançamento é a curadoria da turma. Diferente de uma pós-graduação de matrícula aberta, o Pós-MBA seleciona o perfil dos participantes, coordenadores, gerentes, gerentes seniores, heads, diretores, empresários e founders em momentos parecidos de carreira. A ideia é que a troca entre pares, e não só o conteúdo em sala, seja parte central da experiência.

Ter cursado um MBA antes não é pré-requisito para entrar no programa. O que a escola busca é o momento de carreira: profissionais que já têm repertório de gestão consolidado e sentem a pressão de atualizar um tema específico agora, não daqui a um ano e meio.

Por que esse tipo de formato ganha espaço

O movimento da Saint Paul acompanha uma tendência mais ampla do mercado de educação executiva. Reportagem do Tribuna de Minas mostra que executivos brasileiros têm trocado o MBA tradicional por programas mais curtos, justamente por unirem conteúdo atualizado, aplicação prática e networking sem exigir meses de afastamento da rotina de trabalho.

O relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, reforça o pano de fundo dessa mudança ao estimar que 22% dos empregos devem passar por algum tipo de transformação até 2030, o que empurra profissionais experientes a buscar atualização pontual no tema que pressiona a carreira naquele momento.

Para quem está no início da trajetória de gestão, o MBA completo segue como base necessária. O Pós-MBA da Saint Paul mira outro momento: o de quem já lidera, mas não pode esperar um ciclo acadêmico inteiro para decidir melhor sobre o próximo tema que chegou até a sua mesa.

Como garantir uma vaga na primeira turma

As vagas do Pós-MBA em Liderança e do Pós-MBA em Inteligência Artificial são limitadas, já que a Saint Paul faz curadoria de turma para manter o nível de experiência dos participantes.

Quem já ocupa cargo de decisão e quer avançar sem interromper a rotina de trabalho pode falar com um consultor da escola e garantir uma vaga na primeira turma.

Você já decide todos os dias. O Pós-MBA prepara para decidir melhor. Descubra qual trilha combina com o seu momento de carreira