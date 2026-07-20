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'A Odisseia' domina as bilheterias mundiais com estreia de US$ 264 milhões

Produção da Universal supera expectativas, registra a maior estreia global da carreira de Christopher Nolan e inicia trajetória promissora nos cinemas

'A Odisseia': Longa estrelado por Matt Damon soma US$ 264,1 milhões em seu primeiro fim de semana e confirma o apelo do diretor nas telonas (Divulgação / Universal Pictures)

'A Odisseia': Longa estrelado por Matt Damon soma US$ 264,1 milhões em seu primeiro fim de semana e confirma o apelo do diretor nas telonas (Divulgação / Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de julho de 2026 às 15h05.

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"A Odisseia" começou sua jornada nos cinemas em ritmo de blockbuster. O novo filme de Christopher Nolan arrecadou US$ 264,1 milhões em bilheteria mundial no fim de semana de estreia, assumiu a liderança global e registrou a maior abertura internacional da carreira do cineasta.

Estreia histórica para Nolan

Segundo a Universal Pictures, o longa faturou US$ 124,5 milhões nos Estados Unidos e Canadá, além de US$ 139,6 milhões nos mercados internacionais. De acordo com dados da Reuters, considerando os valores ajustados pela inflação, "A Odisseia" registra a terceira maior estreia global da carreira de Christopher Nolan. O longa fica atrás apenas de "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012), que alcançou US$ 358,5 milhões em seu primeiro fim de semana, e de "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), com US$ 304 milhões em bilheteria mundial no mesmo período.

Inspirado no clássico poema de Homero, o filme acompanha Odisseu em sua longa viagem de volta para casa após a Guerra de Troia. O elenco reúne Matt Damon no papel principal, além de Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o e Charlize Theron.

IMAX impulsiona a bilheteria

Grande parte do desempenho veio das salas premium. Cerca de metade do público escolheu formatos especiais, enquanto as exibições em IMAX responderam por uma 23% da arrecadação. A procura foi tão intensa que mais de 50 cinemas da América do Norte abriram sessões entre a meia-noite e as 7h da manhã para atender à demanda.

Os ingressos para algumas sessões em IMAX começaram a ser vendidos cerca de um ano antes da estreia, criando uma expectativa incomum para o lançamento e transformando a experiência de assistir ao filme em um evento para os fãs de Nolan.

Recepção fortalece o início da trajetória

Produzido com orçamento estimado em US$ 250 milhões, "A Odisseia" recebeu nota A no CinemaScore e aprovação de 97% do público no Rotten Tomatoes.

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