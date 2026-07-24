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'Catedral', 'João' e 'Coincidências': conheça a tracklist do novo álbum do Jão

Cantor utilizou as redes sociais para revelar a tracklist e a capa de seu novo álbum "Memórias Póstumas", além de alguns pedaços de letras inéditas

Jão: cantor revela capa do álbum "Memórias Póstumas" (Reprodução/Instagram/@jao)

Jão: cantor revela capa do álbum "Memórias Póstumas" (Reprodução/Instagram/@jao)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de julho de 2026 às 12h51.

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Na manhã desta sexta-feira, 24, Jão revelou os títulos das 14 faixas de seu novo álbum, "Memórias Póstumas". O anúncio veio acompanhado de pedaços das letras de cada canção.

O cantor anunciou seu quinto álbum de estúdio na manhã de quinta-feira, 23, por meio das redes sociais, e iniciou uma contagem regressiva no seu site, personalizado para o lançamento, com encerramento marcado para o dia de hoje.

Quais são os nomes das novas músicas de Jão?

O álbum "Memórias Póstumas" terá 14 músicas inéditas de Jão, com, por volta de, 50 minutos. Em oito faixas, o cantor colaborou com Pedro Tofáni. Cinco foram escritas somente por Jão. Tofáni assume a autoria de uma das canções sozinho. Conheça os nomes:

  1. Catedral (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  2. O Amor (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  3. Aurora (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  4. Por Você (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  5. Literatura (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  6. Eu Sempre Volto (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  7. Jabuticabeira (escrita por Jão)
  8. João (escrita por Pedro Tófani)
  9. Tudo Me Lembra (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  10. Coincidências (escrita por Jão e Pedro Tófani)
  11. O Arquiteto (escrita por Jão)
  12. Curioso (escrita por Jão)
  13. Passeios Noturno (escrita por Jão)
  14. Memórias Póstumas (escrita por Jão)

Para o novo projeto, Jão retorna a parceria com o produtor musical Zebu. Janluska, Gabriel Duarte e Mazzola são nomes novos na discografia do cantor.

Jão revela letras inéditas do 'Memórias Póstumas'

Acompanhando o anúncio da tracklist de seu novo álbum, o site de Jão, agora chamado "eu sempre volto" também foi atualizado.

Na imagem de uma mesa, um livro com "Memórias Póstumas" na capa foi aberto e revelou letras inéditas do novo álbum do cantor.

As letras falam sobre vida, morte e religião, tópicos pouco explorados na discografia de Jão antes, mas que parecem ser o tema central do novo álbum. Confira na íntegra:

  • Vivos quando nós dois já não mais
  • Sou José fazendo o berço, para o filho de outro pai/ Sou a mãe de um assassino, que não vê os seus sinais
  • Tudo que eu perdi é o que eu mais sou/ Agora
  • E tirar a dois meu terno/ Deixar caído pelo chão/ Te escrevo os votos mais eternos/ Num papel de pão
  • Eu acredito nas palavras, pontes inventadas me interessam mais/ Eu sei manipular as linhas, fecho suas feridas com pontos finais
  • Sinto a casca formar na ferida, vislumbro uma vida/ Minha por direito
  • Estou bem
  • Talvez seja a hora de abandonar os planos e nos dar algum descanso definitivo
  • Jesus num escapulário/ Roupas apertadas/ Acordes dessa música/ Os gatos sem raça/ Letras minúsculas
  • Porque tudo que vai/ Precisa voltar/ É a lei natural das coisas
  • Um menino com a sua cara/ E o meu nariz de herança também
  • Manchas solares só desenham um esboço do seu rosto
  • Me mostra partes do seu corpo
  • O fim nasce no ventro/ Desde que o mundo tinha só dentes de leite

Não foi confirmado se a ordem corresponde às canções da tracklist. Os fãs terão a oportunidade de ouvir "Memórias Póstumas" de Jão pela primeira vez na Audição do álbum, no próximo domingo, 25, às 17 horas.

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