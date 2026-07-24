'Catedral', 'João' e 'Coincidências': conheça a tracklist do novo álbum do Jão

Jão: cantor revela capa do álbum "Memórias Póstumas" (Reprodução/Instagram/@jao)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de julho de 2026 às 12h51.
Na manhã desta sexta-feira, 24, Jão revelou os títulos das 14 faixas de seu novo álbum, "Memórias Póstumas". O anúncio veio acompanhado de pedaços das letras de cada canção.
O cantor anunciou seu quinto álbum de estúdio na manhã de quinta-feira, 23, por meio das redes sociais, e iniciou uma contagem regressiva no seu site, personalizado para o lançamento, com encerramento marcado para o dia de hoje.
O álbum "Memórias Póstumas" terá 14 músicas inéditas de Jão, com, por volta de, 50 minutos. Em oito faixas, o cantor colaborou com Pedro Tofáni. Cinco foram escritas somente por Jão. Tofáni assume a autoria de uma das canções sozinho. Conheça os nomes:
Para o novo projeto, Jão retorna a parceria com o produtor musical Zebu. Janluska, Gabriel Duarte e Mazzola são nomes novos na discografia do cantor.
Acompanhando o anúncio da tracklist de seu novo álbum, o site de Jão, agora chamado "eu sempre volto" também foi atualizado.
Na imagem de uma mesa, um livro com "Memórias Póstumas" na capa foi aberto e revelou letras inéditas do novo álbum do cantor.
As letras falam sobre vida, morte e religião, tópicos pouco explorados na discografia de Jão antes, mas que parecem ser o tema central do novo álbum. Confira na íntegra:
Não foi confirmado se a ordem corresponde às canções da tracklist. Os fãs terão a oportunidade de ouvir "Memórias Póstumas" de Jão pela primeira vez na Audição do álbum, no próximo domingo, 25, às 17 horas.
Ver essa foto no Instagram