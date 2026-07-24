'Catedral', 'João' e 'Coincidências': conheça a tracklist do novo álbum do Jão

Na manhã desta sexta-feira, 24, Jão revelou os títulos das 14 faixas de seu novo álbum, "Memórias Póstumas". O anúncio veio acompanhado de pedaços das letras de cada canção.

O cantor anunciou seu quinto álbum de estúdio na manhã de quinta-feira, 23, por meio das redes sociais, e iniciou uma contagem regressiva no seu site, personalizado para o lançamento, com encerramento marcado para o dia de hoje.

Quais são os nomes das novas músicas de Jão?

O álbum "Memórias Póstumas" terá 14 músicas inéditas de Jão, com, por volta de, 50 minutos. Em oito faixas, o cantor colaborou com Pedro Tofáni. Cinco foram escritas somente por Jão. Tofáni assume a autoria de uma das canções sozinho. Conheça os nomes:

Catedral (escrita por Jão e Pedro Tófani) O Amor (escrita por Jão e Pedro Tófani) Aurora (escrita por Jão e Pedro Tófani) Por Você (escrita por Jão e Pedro Tófani) Literatura (escrita por Jão e Pedro Tófani) Eu Sempre Volto (escrita por Jão e Pedro Tófani) Jabuticabeira (escrita por Jão) João (escrita por Pedro Tófani) Tudo Me Lembra (escrita por Jão e Pedro Tófani) Coincidências (escrita por Jão e Pedro Tófani) O Arquiteto (escrita por Jão) Curioso (escrita por Jão) Passeios Noturno (escrita por Jão) Memórias Póstumas (escrita por Jão)

Para o novo projeto, Jão retorna a parceria com o produtor musical Zebu. Janluska, Gabriel Duarte e Mazzola são nomes novos na discografia do cantor.

Jão revela letras inéditas do 'Memórias Póstumas'

Acompanhando o anúncio da tracklist de seu novo álbum, o site de Jão, agora chamado "eu sempre volto" também foi atualizado.

Na imagem de uma mesa, um livro com "Memórias Póstumas" na capa foi aberto e revelou letras inéditas do novo álbum do cantor.

As letras falam sobre vida, morte e religião, tópicos pouco explorados na discografia de Jão antes, mas que parecem ser o tema central do novo álbum. Confira na íntegra:

Vivos quando nós dois já não mais

Sou José fazendo o berço, para o filho de outro pai/ Sou a mãe de um assassino, que não vê os seus sinais

Tudo que eu perdi é o que eu mais sou/ Agora

E tirar a dois meu terno/ Deixar caído pelo chão/ Te escrevo os votos mais eternos/ Num papel de pão

Eu acredito nas palavras, pontes inventadas me interessam mais/ Eu sei manipular as linhas, fecho suas feridas com pontos finais

Sinto a casca formar na ferida, vislumbro uma vida/ Minha por direito

Estou bem

Talvez seja a hora de abandonar os planos e nos dar algum descanso definitivo

Jesus num escapulário/ Roupas apertadas/ Acordes dessa música/ Os gatos sem raça/ Letras minúsculas

Porque tudo que vai/ Precisa voltar/ É a lei natural das coisas

Um menino com a sua cara/ E o meu nariz de herança também

Manchas solares só desenham um esboço do seu rosto

Me mostra partes do seu corpo

O fim nasce no ventro/ Desde que o mundo tinha só dentes de leite

Não foi confirmado se a ordem corresponde às canções da tracklist. Os fãs terão a oportunidade de ouvir "Memórias Póstumas" de Jão pela primeira vez na Audição do álbum, no próximo domingo, 25, às 17 horas.