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Quem é a mulher que inspirou Christopher Nolan em 'A Odisseia'?

Renomado diretor utilizou a adaptação de 'A Odisseia', lançada pela professora universitária Emily Wilson em 2017, como inspiração para o roteiro do filme

'A Odisseia': filme chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 16 (Divulgação / Universal Pictures)

'A Odisseia': filme chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 16 (Divulgação / Universal Pictures)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de julho de 2026 às 16h28.

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Ao levar "A Odisseia" para o cinema, Christopher Nolan também colocou os holofotes sobre uma das traduções mais recentes do poema épico de Homero.

Em entrevista à revista Empire, o diretor afirmou que teve como uma de suas principais referências a versão publicada por Emily Wilson em 2017. "Acredito que é a tradução de Emily Wilson que começa com 'Me conte sobre um homem complicado'", disse.

As várias traduções de 'A Odisseia'

Professora da Universidade da Pensilvânia, Emily é uma das centenas de autores ao redor do mundo que decidiram dar um toque próprio para o poema de 12.109 versos.

Em entrevista à revista Esquire, a autora contou que devido ao grande número de adaptações das obras de Homero realizadas ao longo dos anos, não esperava que a sua versão vendesse milhares de cópias.

Para a sua surpresa, o livro consolidou-se como um sucesso e figurou entre os bestsellers de 2017, muito antes de Nolan decidir criar sua própria versão da história.

Wilson: além de 'A Odisseia', escritora já traduziu 'A Ilíada' e diversas outras obras gregas (Kyle Cassidy/Reprodução/https://www.emilyrcwilson.com/about-wilson)

A menção de Nolan à tradução de Emily Wilson ajudou a impulsionar as vendas do livro. O roteiro do filme, porém, foi desenvolvido com base em diversas versões da obra de Homero e também em elementos da "Eneida", de Virgílio, e de "Agamêmnon", de Ésquilo.

Apesar da popularidade da sua adaptação, Emily disse à revista que vê o novo projeto de Nolan como uma chance de tornar uma das mais populares obras da Grécia Antiga em algo acessível para o público geral.

"A percepção deles era de que [adaptar A Odisseia] seria difícil. Quer dizer, é difícil quando você se aprofunda na análise e reflete sobre o assunto, mas não é difícil no nível da frase, do parágrafo ou do envolvimento com a história", disse Emily.

Sobre o que é 'A Odisseia'

O filme "A Odisseia" (2026) adapta o poema épico atribuído ao poeta grego Homero, uma das obras mais importantes da literatura ocidental. A história acompanha a jornada de dez anos de Odisseu (Ulisses), que tenta retornar à ilha de Ítaca após a Guerra de Troia enquanto enfrenta deuses e seres mitológicos.

Na adaptação de Nolan, Matt Damon interpreta Odisseu. O elenco também reúne nomes como Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Mia Goth e Robert Pattinson.

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