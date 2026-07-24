Durigan diz que governo deve manter taxa das blusinhas pelo menos até o fim do ano

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o governo fará um teste sobre os efeitos da chamada "taxa das blusinhas" até o fim de 2026 e sinalizou que a política será mantida nesse período, apesar da pressão de empresários para reverter a isenção do imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50.

"Vamos fazer um teste até o fim do ano sobre o que acontecerá com as remessas do exterior envolvendo a 'taxa das blusinhas'", disse Durigan durante participação na Expert XP, em São Paulo.

A declaração ocorre em meio à ofensiva de representantes da indústria e do varejo, que intensificaram a pressão no Congresso após o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

Setor produtivo quer volta da tributação

A medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% para compras internacionais de até US$ 50 entrou em vigor em maio e ficou conhecida como "MP das blusinhas". Desde então, entidades empresariais passaram a defender a retomada da tributação ou a adoção de medidas compensatórias para a indústria nacional.

Segundo empresários, o prejuízo provocado pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos deve reforçar a pressão para que o Congresso reveja a medida após o recesso parlamentar.

O superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel, afirmou em nota que o setor trabalha tanto pela redução da carga tributária da indústria quanto pela volta da taxação das remessas internacionais. Segundo ele, há apoio de parlamentares para discutir o tema.

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) também pretende defender a retomada da tributação, argumentando em nota que produtos importados, especialmente da China, competem com vantagem tributária em relação aos fabricados no Brasil.

De acordo com a entidade, as importações de pequeno valor cresceram R$ 2,6 bilhões em julho após a entrada em vigor da medida provisória. Para a Fiemg, o aumento das compras internacionais representa um risco para a indústria nacional.

Governo mantém posição

Apesar da pressão do setor produtivo, integrantes do governo já haviam sinalizado que não pretendem recuar. A MP precisa ser analisada pelo Congresso até 8 de setembro. Caso não seja votada até essa data, perderá a validade no dia seguinte.

Enquanto isso, a equipe econômica monitora os efeitos da isenção sobre o volume de importações e, conforme afirmou Durigan, pretende avaliar os resultados da política até o fim deste ano antes de discutir eventuais mudanças.