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Quanto cada ator de 'A Odisseia' recebeu? Veja os cachês estimados do elenco

Superprodução de Christopher Nolan reúne alguns dos maiores nomes de Hollywood e movimenta cifras milionárias para seu elenco

'A Odisseia': Estimativas revelam quanto os principais atores receberam para integrar um dos filmes mais ambiciosos da carreira de Christopher Nolan (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

'A Odisseia': Estimativas revelam quanto os principais atores receberam para integrar um dos filmes mais ambiciosos da carreira de Christopher Nolan (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de julho de 2026 às 13h19.

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"A Odisseia" chegou aos cinemas como uma das maiores produções de Hollywood dos últimos anos, e os salários do elenco acompanham essa grandiosidade.

Segundo o Deadline, os principais nomes do filme receberam cachês entre US$ 1,5 milhão e US$ 15 milhões, refletindo o peso das estrelas reunidas por Christopher Nolan.

Protagonista da adaptação do clássico de Homero, Matt Damon teria recebido cerca de US$ 15 milhões para interpretar Odisseu. O ator aparece durante praticamente toda a narrativa e ocupa o posto de maior salário do elenco.

Logo atrás está Tom Holland. O intérprete de Telêmaco, filho de Odisseu, teria fechado contrato de aproximadamente US$ 10 milhões, consolidando seu momento como um dos atores mais valorizados de Hollywood.

Astros recebem valores milionários

Zendaya, escalada como Atena, recebeu entre US$ 7 milhões e US$ 8 milhões. Segundo a mesma fonte, Anne Hathaway ganhou US$ 7 milhões para viver Penélope, marcando sua quarta colaboração com Christopher Nolan, após "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e "Interestelar".

Robert Pattinson, no papel do antagonista Antínoo, também teria recebido US$ 7 milhões. Já Charlize Theron, escolhida para interpretar a feiticeira Calipso, ficou com um cachê estimado entre US$ 5 milhões e US$ 6 milhões.

Papéis menores também renderam grandes contratos

Lupita Nyong'o ganhou cerca de US$ 2 milhões por dar vida às personagens Helena de Troia e Clitemnestra. Benny Safdie, escalado como o comandante grego Agamenon, teve um cachê estimado entre US$ 1,5 milhão e US$ 2 milhões.

Mia Goth, no papel da criada Melantho, recebeu entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão. Elliot Page, que vive o soldado Sinon, também teria embolsado um valor na mesma faixa, entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão.

Um dos projetos mais ambiciosos de Nolan

Com orçamento estimado em US$ 250 milhões, "A Odisseia" é o filme mais caro da carreira de Christopher Nolan e foi rodado inteiramente com câmeras IMAX. A produção percorreu diversos países e transformou a clássica jornada de Odisseu em um espetáculo de escala épica.

O longa estreou com US$ 264 milhões em bilheteria mundial durante o primeiro fim de semana, segundo o Deadline. Em apenas seis dias em cartaz, o filme já havia superado a marca de US$ 300 milhões arrecadados globalmente, de acordo com o Box Office Mojo.

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