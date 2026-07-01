Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Casa do Dragão' revela bastidores da 3ª temporada; veja vídeo

Vídeo divulgado pela HBO mostra como foi produzida a batalha naval que abre a nova temporada da série baseada no universo de George R.R. Martin

'A Casa do Dragão': novo vídeo revela detalhes das gravações da batalha que abre a terceira temporada da série (Reprodução/HBO)

'A Casa do Dragão': novo vídeo revela detalhes das gravações da batalha que abre a terceira temporada da série (Reprodução/HBO)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h36.

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" ganhou um novo vídeo de bastidores que revela detalhes da produção da Batalha da Goela, um dos confrontos mais aguardados pelos fãs do universo de "Game of Thrones".

As imagens mostram o trabalho realizado para dar vida a uma sequência que está entre as maiores já produzidas pela HBO para a franquia.

O material traz comentários de produtores, diretores, integrantes do elenco e membros da equipe técnica, além de cenas inéditas dos preparativos para o conflito que abre a nova temporada da série baseada na obra de George R. R. Martin.

Batalha da Goela é destaque da estreia de 'A Casa do Dragão'

A nova fase de "A Casa do Dragão" começa em meio à intensificação da guerra civil entre os Targaryen. Nesse contexto, a Batalha da Goela ocupa posição central na narrativa e marca um dos momentos mais importantes da chamada Dança dos Dragões.

O confronto envolve forças navais, dragões e disputas estratégicas que podem alterar o rumo da guerra pelo Trono de Ferro. A produção apostou em efeitos visuais de grande escala e em cenários construídos especialmente para reproduzir a dimensão do combate.

Para criar as cenas da batalha, a equipe utilizou embarcações construídas para as filmagens e grandes estruturas aquáticas capazes de reproduzir as condições necessárias para o confronto marítimo.

Segundo os responsáveis pela série, a sequência exigiu um trabalho complexo de coordenação entre equipes de efeitos visuais, dublês, cenografia e fotografia, tornando-se uma das produções mais ambiciosas já realizadas dentro do universo de Westeros.

yt thumbnail

O que esperar da terceira temporada de 'A Casa do Dragão'?

Após os acontecimentos das temporadas anteriores, a disputa entre os grupos rivais da Casa Targaryen deve alcançar um novo nível de violência e destruição.

A guerra pelo controle dos Sete Reinos continua ampliando suas consequências, enquanto alianças são colocadas à prova e personagens importantes enfrentam decisões que podem mudar o destino de Westeros.

A expectativa dos fãs é que a nova temporada adapte alguns dos eventos mais marcantes da Dança dos Dragões, aprofundando o conflito que serve de base para toda a trama.

Quando assistir aos novos episódios?

Os episódios da terceira temporada de "A Casa do Dragão" serão disponibilizados semanalmente aos domingos na HBO Max.

Além da série, a plataforma também reúne todas as temporadas de "Game of Thrones" e outras produções ambientadas no mesmo universo criado por George R. R. Martin.

Acompanhe tudo sobre:SériesHBOGame of Thrones

Mais de Pop

Por que a cinebiografia de Madonna foi cancelada? Entenda os bastidores do projeto

SZA critica empresas de IA e expõe uso de mais de 200 músicas sem autorização

'Supergirl': tudo o que você precisa saber sobre o filme

Jacob Elordi ou Callum Turner? Ex-diretora de elenco tem outra ideia para o novo 007

Mais na Exame

Casual

Lançamentos do Prime Video em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Mercados

Aprovada nos EUA, compra da Warner por US$ 110 bi enfrenta obstáculos na Europa

Pop

Por que a cinebiografia de Madonna foi cancelada? Entenda os bastidores do projeto

Esporte

LaLiga anuncia calendário da temporada 2026/27; veja as datas dos clássicos