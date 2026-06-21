Tudo o que você precisa lembrar de 'A Casa do Dragão' antes da 3ª temporada

A espera dos fãs de Westeros está chegando ao fim. A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 21 de junho, às 22h (horário de Brasília) na HBO e na HBO Max, dando continuidade à sangrenta Dança dos Dragões, a guerra civil que colocou membros da própria Casa Targaryen em lados opostos pelo controle do Trono de Ferro.

A nova leva de episódios terá oito capítulos, sendo lançado um episódio por semana, sempre aos domingos. Além do retorno da série, os fãs terão um capítulo especial logo na estreia. Segundo o site Tom's Guide, o primeiro episódio da nova temporada terá cerca de 72 minutos de duração, superando o tempo de abertura da temporada anterior.

Para quem já não lembra de todos os detalhes da guerra civil dos Targaryen, vale revisitar os acontecimentos que mudaram o destino de Westeros ao longo da segunda temporada:

A guerra começou de forma brutal

Segundo um resumo feito pela Rolling Stones, a morte de Lucerys Velaryon no fim da primeira temporada teve consequências devastadoras. Em busca de vingança, aliados de Rhaenyra organizaram o assassinato do jovem príncipe Jaehaerys, filho de Aegon II e Helaena.

O episódio ficou conhecido entre os fãs como "Blood and Cheese" e marcou um ponto de não retorno para o conflito. A partir daquele momento, qualquer possibilidade de reconciliação entre os Verdes e os Negros praticamente desapareceu.

Daemon passou por uma transformação em Harrenhal

Enquanto a guerra avançava, Daemon Targaryen passou boa parte da temporada em Harrenhal. Lá, o príncipe enfrentou visões perturbadoras que colocaram em xeque suas ambições e seu relacionamento com Rhaenyra.

Ao final dessa jornada, Daemon abandonou seus próprios planos de poder e reafirmou sua lealdade à rainha, fortalecendo a posição dos Negros para a guerra que está por vir.

Aegon perdeu o controle do reino

Uma das maiores reviravoltas da temporada aconteceu durante a Batalha de Rook's Rest. O confronto deixou Aegon II gravemente ferido e incapaz de governar plenamente.

Com isso, Aemond assumiu um papel cada vez mais importante dentro do governo dos Verdes. Ao lado de Vhagar, o maior dragão vivo de Westeros, ele passou a representar a principal força militar do grupo.

Rhaenyra encontrou novos cavaleiros para os dragões

Percebendo que precisava aumentar seu poder militar, Rhaenyra tomou uma decisão arriscada: permitir que descendentes ilegítimos da Casa Targaryen tentassem reivindicar dragões sem cavaleiros.

A estratégia funcionou e ampliou significativamente o número de dragões sob seu comando. No entanto, também criou novos desafios, já que esses cavaleiros não pertencem à nobreza tradicional e podem se tornar peças imprevisíveis no futuro.

Alicent tentou evitar o pior

Em um dos momentos mais surpreendentes da temporada, Alicent Hightower procurou Rhaenyra para discutir uma possível solução para o conflito.

A tentativa, porém, aconteceu tarde demais. Rhaenyra deixou claro que a guerra já havia ultrapassado o ponto de retorno e que recuperar o Trono de Ferro exigiria sangue e sacrifícios.

Aegon fugiu e segue vivo

Enquanto muitos acreditavam que o rei estava fora de jogo, o final da temporada revelou que Aegon II conseguiu escapar de Porto Real com a ajuda de Larys Strong.

Sua sobrevivência complica qualquer acordo político e garante que os Verdes ainda tenham um líder legítimo para defender sua reivindicação ao trono.

A grande batalha finalmente está chegando

O último episódio da segunda temporada causou polêmica por encerrar a história justamente quando o conflito parecia pronto para explodir. Em vez de entregar uma batalha decisiva, o capítulo serviu para posicionar personagens e exércitos para o próximo estágio da guerra.

Agora, a expectativa está voltada para a Batalha da Goela, confronto naval considerado um dos eventos mais importantes da Dança dos Dragões. A guerra entre os partidários de Rhaenyra e os aliados de Aegon deve finalmente ganhar a escala que os fãs aguardam desde o início da série.

Onde cada lado chega para a 3ª temporada?

Os Negros entram na nova fase com mais dragões e maior poder de fogo. Já os Verdes ainda contam com Aemond e Vhagar, além da sobrevivência de Aegon II, fatores que mantêm o equilíbrio do conflito.

Com os dois lados fortalecidos e cada vez mais radicais, a terceira temporada promete transformar a Dança dos Dragões em uma guerra aberta, com consequências devastadoras para toda Westeros.

Série já tem data pra acabar

O fim de "A Casa do Dragão" já está definido. O criador e showrunner Ryan Condal confirmou que a série da HBO será encerrada na quarta temporada, concluindo a história da família Targaryen retratada na produção.

Em entrevista ao site Deadline, Condal insinuou que seu trabalho no universo de "Game of Thrones" pode estar chegando ao fim. Ao comentar a possibilidade de participar de novos projetos ligados à franquia, ele afirmou: “Tudo é possível, mas acho que já disse tudo o que tinha para dizer sobre Westeros”.

As declarações de Condal chegam meses após a repercussão dos desentendimentos entre ele e o escritor George R. R. Martin. O criador do universo de "Game of Thrones" criticou publicamente algumas mudanças feitas na adaptação e revelou, em entrevista ao The Hollywood Reporter, que a relação entre eles se deteriorou ao longo das últimas temporadas.

Martin chegou a afirmar que a convivência profissional com o showrunner se tornou “péssima”, enquanto Condal defendeu as decisões criativas tomadas para adaptar a obra ao formato televisivo. Apesar das divergências, a HBO manteve o plano de concluir a história em quatro temporadas.

Mesmo com o encerramento de "A Casa do Dragão", o universo de Westeros continuará vivo na televisão. A HBO segue investindo em novas produções derivadas de "Game of Thrones", incluindo a série "O Cavaleiro dos Sete Reinos", baseada nos contos de Dunk e Egg escritos por Martin.