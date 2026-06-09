Guerras e traições: tudo o que aconteceu antes da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

A espera pelos novos episódios de "A Casa do Dragão" está perto do fim. A terceira temporada estreia em 21 de junho e dará continuidade à guerra civil que divide a Casa Targaryen, conhecida como Dança dos Dragões. A produção terá oito episódios e já faz parte da reta final da série, que terminará em sua quarta temporada.

Antes do retorno, vale relembrar onde a história parou e quais são os principais acontecimentos esperados para a nova fase.

Como terminou a 2ª temporada?

No episódio final da segunda temporada, Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, procurou Rhaenyra Targaryen, vivida por Emma D'Arcy, com uma proposta inesperada: permitir que ela recuperasse o que considera seu por direito sem a necessidade de uma guerra em larga escala. A rainha viúva sugeriu que a rival entrasse pela porta principal da Fortaleza Vermelha e reivindicasse o Trono de Ferro.

Rhaenyra, porém, deixou claro que a tomada do poder exigiria mais do que uma rendição política. Para consolidar sua legitimidade diante do reino, ela afirmou que Aegon II precisaria morrer. O que a líder dos Negros desconhece é que o rei já deixou Porto Real. Com a ajuda de Larys Strong, ele foi levado para um esconderijo seguro, em uma tentativa de preservá-lo até que o cenário político se torne mais favorável.

A estratégia elaborada por Alicent também tem como objetivo enfraquecer a posição de Aemond Targaryen, que assumiu cada vez mais influência entre os Verdes. No entanto, tudo indica que o plano está longe de funcionar como ela imaginava. Caso a verdade venha à tona, Alicent corre o risco de ser vista como traidora por ambos os lados e acabar isolada justamente quando a guerra atingir seu momento mais decisivo.

O último episódio também mostrou movimentos políticos decisivos em Westeros. Enquanto exércitos avançavam rumo aos campos de batalha, diferentes casas nobres começaram a escolher lados de forma definitiva. A guerra deixou de ser uma disputa de bastidores e passou a envolver praticamente todo o continente.

O que esperar da 3ª temporada?

Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. O produtor afirmou que a temporada começa com a aguardada Batalha da Goela, um dos confrontos mais importantes e sangrentos de toda a Dança dos Dragões.

A batalha marítima é considerada um dos eventos mais devastadores da guerra e deve envolver dragões, grandes frotas e perdas significativas para ambos os lados.

Além disso, a nova temporada deve mostrar o conflito se espalhando por diferentes regiões de Westeros, com combates terrestres, aéreos e navais ocorrendo simultaneamente. Diversas casas que até então observavam os acontecimentos serão forçadas a entrar na guerra.

Rhaenyra e Aemond no centro da guerra

A rivalidade entre Rhaenyra e Aemond tende a se tornar um dos principais motores da trama. Com Aegon II enfraquecido e sua posição ameaçada, os Verdes precisarão encontrar uma forma de manter o controle político enquanto enfrentam o avanço dos exércitos inimigos. Do outro lado, Rhaenyra buscará consolidar sua reivindicação ao Trono de Ferro e transformar suas recentes vitórias em domínio efetivo sobre o reino.

Os trailers indicam que a disputa deixará de lado qualquer tentativa de negociação e mergulhará em uma guerra aberta entre os Targaryen.

O começo do fim

A terceira temporada também marca o início da reta final da adaptação. Ryan Condal, criador e showrunner da série da HBO, voltou a confirmar que a produção será encerrada na quarta temporada, que servirá como conclusão da saga dos Targaryen.

Em entrevista ao site Deadline, Condal também deu sinais de que seu trabalho no universo de Westeros pode estar chegando ao fim. Ao comentar a possibilidade de participar de novos projetos ligados à franquia, ele afirmou: “Tudo é possível, mas acho que já disse tudo o que tinha para dizer sobre Westeros”.