'A Casa do Dragão' já tem data para acabar, confirma criador da série

O fim de "A Casa do Dragão" ("House of the Dragon") já está definido. O criador e showrunner Ryan Condal confirmou que a série da HBO será encerrada na quarta temporada, concluindo a história da família Targaryen retratada na produção.

Em entrevista ao site Deadline, Condal insinuou que seu trabalho no universo de "Game of Thrones" pode estar chegando ao fim. Ao comentar a possibilidade de participar de novos projetos ligados à franquia, ele afirmou: “Tudo é possível, mas acho que já disse tudo o que tinha para dizer sobre Westeros”.

A temporada mais ambiciosa da série

Segundo o showrunner, a quarta temporada está sendo planejada como a maior e mais grandiosa de toda a produção. Embora detalhes da trama ainda permaneçam em segredo, Condal indicou que a escala dos episódios será ainda mais ampla do que a vista até agora.

A expectativa é alta porque a série entra em sua fase decisiva. A terceira temporada, que estreia no dia 21 junho de 2026, aprofundará os conflitos da guerra civil Targaryen, preparando o terreno para os eventos finais que serão retratados no quarto ano.

Relação turbulenta com George R. R. Martin

As declarações de Condal chegam meses após a repercussão dos desentendimentos entre ele e o escritor George R. R. Martin. O criador do universo de "Game of Thrones" criticou publicamente algumas mudanças feitas na adaptação e revelou, em entrevista ao The Hollywood Reporter, que a relação entre eles se deteriorou ao longo das últimas temporadas.

Martin chegou a afirmar que a convivência profissional com o showrunner se tornou “péssima”, enquanto Condal defendeu as decisões criativas tomadas para adaptar a obra ao formato televisivo. Apesar das divergências, a HBO manteve o plano de concluir a história em quatro temporadas.

O futuro da franquia

Mesmo com o encerramento de "A Casa do Dragão", o universo de Westeros continuará vivo na televisão. A HBO segue investindo em novas produções derivadas de "Game of Thrones", incluindo a série "O Cavaleiro dos Sete Reinos", baseada nos contos de Dunk e Egg escritos por Martin.

Veja o trailer da terceira temporada de 'A Casa do Dragão'