TSMC bate projeção e vê receita saltar 68% em junho com apetite por IA

O apetite global por chips voltados à inteligência artificial (IA) segue pressionando a capacidade da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). A sua receita de junho cresceu 67,9% na base anual, alta que chega poucos dias antes do balanço do segundo trimestre, marcado para quinta-feira, 16.

Na comparação com maio, o faturamento mensal avançou 6,2%, somando NT$ 442,68 bilhões ou US$ 13,7 bilhões. O dado chamou atenção de analistas ouvidos pela CNBC por contrariar um padrão dos últimos quatro anos, quando a receita de junho costumava ser menor frente ao mês anterior.

Com o número mais forte agora, o segundo trimestre superou o teto da própria projeção divulgada antes pela companhia, de US$ 40,2 bilhões. E o analista da consultoria SemiAnalysis, Sravan Kundojjala, atribuiu o desempenho à escassez de capacidade produtiva.

Já no primeiro semestre de 2026, a receita da TSMC veio em NT$ 2,4 trilhões, o equivalente a US$ 74,9 bilhões, montante 35,6% superior a igual intervalo do ano passado. As ações da empresa reagiram com alta de 1,04% no pregão desta segunda-feira, 13, na Bolsa de Taiwan.

"A situação de oferta e demanda no setor de IA continua bastante restrita, e a capacidade de produção da TSMC para a tecnologia N3, visada por todas as principais unidades de processamento gráfico (GPUs) e hardwares de IA (CPUs) deste ano, já está totalmente esgotada", esclareceu Kundojjala.

Nvidia, Apple e AMD entre os clientes

A TSMC atende praticamente toda a cadeia de tecnologia global, com grandes nomes como Nvidia, a Apple e a Advanced Micro Devices (AMD), produzindo semicondutores que vão de componentes para smartphones a processadores voltados à computação de alto desempenho, conforme a CNBC.

Kundojjala projeta, assim, que a fatia da receita da companhia vinda, especificamente, de chips para IA deve superar US$ 40 bilhões neste ano, o que representaria cerca de um quarto do faturamento total da TSMC em 2026.

A posição dominante da empresa no setor também aparece nos números de participação de mercado. Levantamento da Counterpoint Research mostra que a TSMC concentrava 73% do mercado global de fundição pura no primeiro trimestre, segmento que reúne a fabricação de chips sob encomenda para terceiros.

Expansão de capacidade em Taiwan

De acordo com informações da Reuters, que citou declarações do ministro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de Taiwan, Wu Cheng-wen, feitas no domingo, 12, a TSMC planeja instalar duas novas plantas de embalagem avançada de chips no Chiayi Science Park, no sul da ilha.

A primeira das duas unidades já opera em escala comercial, enquanto a segunda deve entrar em funcionamento em breve.