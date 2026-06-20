Os 17 dragões de 'A Casa do Dragão': quem são e por que são tão importantes

Desde sua estreia em 2022, "A Casa do Dragão" deixou claro que os dragões seriam muito mais do que simples criaturas de apoio. Diferentemente de "Game of Thrones", que acompanhou principalmente os três dragões de Daenerys Targaryen, a série da HBO mergulha em uma época em que a Casa Targaryen dominava Westeros com dezenas dessas feras aladas.

Ao todo, a produção foi planejada para apresentar 17 dragões diferentes. Segundo George R. R. Martin, a intenção era que cada um tivesse aparência, comportamento e personalidade próprios, tornando-os facilmente reconhecíveis pelo público.

Veja quais são os mais importantes, em um levantamento feito pelo Tecmundo:

Caraxes

Montado por Daemon Targaryen, Caraxes é um dos dragões mais temidos de Westeros. Conhecido por suas escamas avermelhadas e corpo alongado, ele combina experiência de combate com enorme agressividade.

Sua presença em batalha rapidamente o transformou em um dos símbolos da facção dos Negros.

Syrax

Syrax é a dragão da princesa Rhaenyra Targaryen. Com escamas douradas e aparência imponente, ela representa o poder da herdeira do Trono de Ferro. Embora não seja a maior entre os dragões da série, sua importância política é enorme por estar diretamente ligada à protagonista da história.

Meleys

Montada por Rhaenys Targaryen, Meleys é uma das dragões mais antigas e respeitadas de sua geração. Suas escamas avermelhadas renderam o apelido de Rainha Vermelha, além de reforçarem sua reputação como uma das montarias mais velozes dos Sete Reinos.

Vermithor

Avô do rei Viserys, Jaehaerys Targaryen, foi o cavaleiro de Vermithor, um dos dragões mais importantes da história da dinastia. Conhecido como Fúria de Bronze devido às suas escamas metálicas, o animal se destacou pelo tamanho impressionante e pelo enorme poder de destruição, tornando-se uma peça fundamental nos acontecimentos da Guerra Targaryen.

Sunfyre

Considerado um dos dragões mais belos da história de Westeros, Sunfyre pertence a Aegon II Targaryen. Suas escamas douradas e sua imponência fizeram dele uma das criaturas mais amadas pelos fãs da franquia.

Tessarion

Assim como Meleys, Tessarion é uma dragão fêmea que chama atenção pela aparência marcante. Suas escamas azuladas se destacam principalmente nas asas, enquanto as chamas azuladas expelidas por sua garganta reforçam sua imponência. As garras de bronze reluzente completam o visual da criatura, considerada uma das mais belas e impressionantes entre os dragões da série.

Vhagar

Entre todos os dragões vistos na série, Vhagar ocupa um lugar especial. A criatura é uma sobrevivente de gerações anteriores dos Targaryen e se destaca pelo tamanho colossal.

Montada por Aemond Targaryen, ela se tornou uma das armas mais poderosas da guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Outros dragões que marcam presença

Além dos nomes mais conhecidos, a série também apresenta ou faz referência a diversas criaturas importantes dos livros de George R. R. Martin, incluindo Dreamfyre, Silverwing, Moondancer, Cannibal, Balerion, Sheepstealer, Seasmoke, Vermax, Arrax e Tyraxes e outros dragões que ampliam ainda mais a dimensão do conflito.

Por que os dragões são tão importantes?

Os dragões não funcionam apenas como armas de guerra em "A Casa do Dragão". Eles representam poder político, herança familiar e legitimidade dentro da Casa Targaryen.

A ligação entre cavaleiro e dragão é vista como algo quase sagrado, e a perda de uma dessas criaturas pode alterar completamente o equilíbrio de forças entre os rivais que disputam o Trono de Ferro.

Quando estreia a terceira temporada de 'A Casa do Dragão'?

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 21 de junho, na HBO e na HBO Max, dando continuidade à sangrenta Dança dos Dragões, a guerra civil que colocou membros da própria Casa Targaryen em lados opostos pelo controle do Trono de Ferro. A nova leva de episódios terá oito capítulos.

Após um segundo ano marcado por alianças frágeis, mortes impactantes e o avanço do conflito entre os Pretos e os Verdes, a expectativa é que a trama entre de vez em sua fase mais destrutiva.