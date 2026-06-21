'A Casa do Dragão' estreia hoje; veja tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

A espera dos fãs de Westeros está chegando ao fim. A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 21 de junho, na HBO e na HBO Max, dando continuidade à sangrenta Dança dos Dragões, a guerra civil que colocou membros da própria Casa Targaryen em lados opostos pelo controle do Trono de Ferro. A nova leva de episódios terá oito capítulos.

Após um segundo ano marcado por alianças frágeis, mortes impactantes e o avanço do conflito entre os Pretos e os Verdes, a expectativa é que a trama entre de vez em sua fase mais destrutiva.

Episódio de estreia será mais longo

Além do retorno da série, os fãs terão um capítulo especial logo na estreia. Segundo o site Tom's Guide, o primeiro episódio da nova temporada terá cerca de 72 minutos de duração, superando o tempo de abertura da temporada anterior.

O que aconteceu até aqui?

Em um resumo do Tecmundo, no final da segunda temporada, a guerra entre os Pretos e os Verdes finalmente se aproxima de um confronto em larga escala, mas a série opta por encerrar o ano focando nos preparativos para os conflitos que virão. Rhaenyra Targaryen consolida sua posição ao reunir novos cavaleiros de dragão e garantir importantes alianças, enquanto Daemon, após passar boa parte da temporada isolado em Harrenhal e dividido entre ambição e lealdade, renova seu apoio à Rhaenyra.

Do lado dos Verdes, a situação também se complica. Alicent percebe que o conflito está saindo do controle e tenta buscar uma solução pacífica ao se encontrar secretamente com Rhaenyra, mas a guerra já parece inevitável. Enquanto isso, o rei Aegon II, gravemente ferido após os acontecimentos de Pouso de Gralhas, é retirado discretamente de Porto Real por Larys Strong para se recuperar e planejar seus próximos passos. O episódio termina mostrando exércitos e frotas marchando para a batalha, deixando claro que a terceira temporada deve finalmente entregar os grandes confrontos que a série passou toda a segunda temporada construindo.

O que esperar da 3ª temporada?

Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. O produtor afirmou que a temporada começa com a aguardada Batalha da Goela, um dos confrontos mais importantes e sangrentos de toda a Dança dos Dragões.

A batalha marítima é considerada um dos eventos mais devastadores da guerra e deve envolver dragões, grandes frotas e perdas significativas para ambos os lados.

Além disso, a nova temporada deve mostrar o conflito se espalhando por diferentes regiões de Westeros, com combates terrestres, aéreos e navais ocorrendo simultaneamente. Diversas casas que até então observavam os acontecimentos serão forçadas a entrar na guerra.

Rhaenyra e Aemond no centro da guerra

A rivalidade entre Rhaenyra e Aemond tende a se tornar um dos principais motores da trama. Com Aegon II enfraquecido e sua posição ameaçada, os Verdes precisarão encontrar uma forma de manter o controle político enquanto enfrentam o avanço dos exércitos inimigos. Do outro lado, Rhaenyra buscará consolidar sua reivindicação ao Trono de Ferro e transformar suas recentes vitórias em domínio efetivo sobre o reino.

Os trailers indicam que a disputa deixará de lado qualquer tentativa de negociação e mergulhará em uma guerra aberta entre os Targaryen.

Novos personagens entram em cena

A nova temporada também amplia o elenco com a chegada de figuras importantes para os próximos capítulos da guerra. Entre os nomes confirmados estão Ormund Hightower, interpretado por James Norton, além de Roderick Dustin, Torrhen Manderly, Luthor Largent e Jon Roxton, personagens que terão papel relevante nos desdobramentos do conflito.

Enquanto isso, retornam nomes centrais da trama como Emma D'Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Tom Glynn-Carney (Aegon II) e Ewan Mitchell (Aemond).

Série já tem data para acabar

Apesar da empolgação com a estreia, os fãs já sabem que a história está caminhando para sua reta final. O criador e showrunner Ryan Condal confirmou que "A Casa do Dragão" foi planejada para terminar na quarta temporada. A HBO já renovou oficialmente a série para mais um ano, que encerrará a adaptação da Dança dos Dragões.

Com isso, a terceira temporada terá a responsabilidade de preparar terreno para os eventos finais da guerra civil Targaryen.

Quando e onde assistir?

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia no domingo, 21 de junho, com exibição simultânea na HBO e na HBO Max. Assim como nos anos anteriores, os episódios serão lançados semanalmente.