'Os Ventos do Inverno': por que o novo livro de 'Game of Thrones' está tão atrasado?

Os fãs de "Game of Thrones" continuam sem uma resposta definitiva sobre quando poderão ler "Os Ventos do Inverno", sexto livro da saga "As Crônicas de Gelo e Fogo", de George R. R. Martin. Quase 16 anos após o lançamento de "A Dança dos Dragões", a aguardada continuação permanece sem data oficial de publicação.

A expectativa em torno da obra é enorme porque ela deverá retomar diversas tramas deixadas em aberto nos livros, muitas delas diferentes dos acontecimentos mostrados na adaptação televisiva da HBO.

Autor assume demora, mas não dá pistas sobre lançamento

Em uma conversa com fãs em 2025, repercutida pela Entertainment Weekly, George R.R. Martin voltou a comentar os sucessivos atrasos de "Os Ventos do Inverno", sexto livro da série "As Crônicas de Gelo e Fogo". O escritor reconheceu a frustração em torno da longa espera e admitiu que sempre teve dificuldades para cumprir prazos.

"Sei que existe toda essa discussão sobre 'Os Ventos do Inverno' e o quanto ele está atrasado, mas sempre tive problemas com datas de entrega", afirmou. "Não gosto de quebrar contratos nem de deixar de cumprir um prazo."

Por que o livro demora tanto?

A longa espera é resultado de diversos fatores. Além de trabalhar na saga principal, Martin esteve envolvido em livros complementares ambientados em Westeros e em produções derivadas para a televisão, como a série "A Casa do Dragão" e "O Cavaleiro dos Sete Reinos".

Outro desafio é a própria dimensão da narrativa. O autor precisa conectar dezenas de personagens e linhas narrativas antes de conduzir a história para sua reta final.

A espera já é maior que a publicação dos cinco primeiros livros

A demora para o lançamento de "Os Ventos do Inverno" atingiu uma marca simbólica em 2026. A espera pelo sexto volume de "As Crônicas de Gelo e Fogo" já superou oficialmente o período que George R.R. Martin levou para escrever e publicar os cinco primeiros livros da saga.

O primeiro volume, "A Guerra dos Tronos", foi lançado em 1996, enquanto "A Dança dos Dragões", quinto livro da série, chegou às livrarias em 2011. Ou seja, Martin levou cerca de 15 anos para publicar os cinco volumes iniciais.

Já "Os Ventos do Inverno" está em desenvolvimento desde então e, após quase 16 anos de espera, ainda não possui uma data oficial de lançamento. A marca evidencia a dimensão do atraso e ajuda a explicar por que o livro se tornou uma das obras mais aguardadas da literatura contemporânea.

Últimas atualizações de George R.R. Martin

Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, em 2024, George R.R. Martin voltou a comentar o andamento de "Os Ventos do Inverno" e reconheceu que os diversos projetos dos quais participou nos últimos anos acabaram impactando o ritmo de escrita do livro.

O autor admitiu que o atraso da obra já ultrapassa uma década. "Infelizmente, estou 15 anos atrasado", afirmou. Martin disse que ainda se surpreende com o tempo decorrido desde o anúncio do livro. "Sempre que penso nisso, me pergunto como isso aconteceu. Mas foi acontecendo um dia de cada vez."

Apesar das dúvidas frequentes dos fãs sobre a conclusão da saga, o escritor garantiu que o projeto continua sendo sua principal prioridade.

Martin também comentou, em tom bem-humorado, as especulações de que jamais terminará a obra. "Muita gente já está escrevendo meu obituário e dizendo que eu nunca vou concluir o livro. Talvez estejam certos, não sei. Mas ainda estou vivo."

O penúltimo capítulo da saga

"Os Ventos do Inverno" será o sexto e penúltimo livro planejado de "As Crônicas de Gelo e Fogo". Após ele, Martin ainda pretende lançar "Um Sonho de Primavera", obra que encerrará definitivamente a história iniciada em 1996.